Red Bull chce, aby FIA prověřila roli Mercedesu v případu kopírování Racing Pointu, Wolff půjde k soudu rád

FIA minulý týden potrestala Racing Point pokutou (400 tis. Eur) a odebráním 15 mistrovských bodů za nelegální kopírování Mercedesu, konkrétně zadních brzdových kanálků, k nimž získali dokumentaci od německé stáje. Rozhodnutí vyvolalo řadu otázek ohledně toho, kam až mohou týmy ve své spolupráci zajít.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera se provinil i Mercedes a chce, aby si FIA posvítila i na něj. "Chceme mít zcela jasno v tom, co bude a nebude dále povoleno. Jsme samozřejmě v jedinečné pozici díky tomu, že vlastníme 100 % dvou týmů. Vždy jsme se přesně drželi pravidel, jelikož ta v Concordské smlouvě jasně uvádějí, kdo je konstruktér."

"Podle nás to má tedy širší souvislost. Tohle není jen o brzdových kanálcích. Je to o tom, co je filozoficky dovoleno a co nikoliv. Vzhledem k Mercedesu určitě vyvstanou dotazy, protože pokud je dotčený tým vinný z toho, že informace obdržel, pak i tým, který je poskytl, také pravidla porušil. A to je něco, na co by se FIA měla podívat," vybízí Horner.

Letošní Racing Point RP20 je kopií loňského Mercedesu W10, čímž se nikterak netají | foto: Racing Point F1 Team

Mercedes se dostal pod drobnohled poté, co se ukázalo, že své díly Racing Pointu předal až 6. ledna 2020 - tedy poté, co byly brzdové kanálky přidány na seznam dílů, které si každý tým musí vyrobit sám. "Je to jako s opisování při testech. Jsou ti, kteří opisují, a ti, kteří test poskytnou druhým k opsání," přibližuje šéf Ferrari Mattia Binotto.

Tento spor se ještě potáhne. Ferrari, Renault i samotný Racing Point se proti verdiktu komisařů z minulého týdne hodlají odvolat, McLaren si to rozmyslel a včera z toho vycouval díky tomu, že FIA slíbila vyjasnění pravidel.

Zadní brzdové kanálky loňského Mercedesu a letošního Racing Pointu - zkonstruovány dle stejných CAD výkresů | zdroj: Formula1.com

Šéf Mercedesu Toto Wolff nařčení odmítá, podle nich se proti pravidlům nikterak neprovinili, když Racing Pointu pomohli: "Proti nám nikdo neprotestoval neudělali jsme nic špatně. Pevně věřím, že Racing Point taky nic špatného neprovedl. myslím si, že když to dojde k Mezinárodnímu odvolacímu soudu, tak tam budou mít právníci jasný názor na tento případ, který stojí na velmi pevných pilířích, a proto jsou všichni kvůli tomu v pohodě."

Mohl by tento spor a nařčení Mercedesu z napomáhání k podvádění ovlivnit rozhodnutí Daimleru stáhnout se z F1? Pro mateřskou automobilku je v celosvětovém byznyse dobrá pověst klíčová, což si uvědomuje i Wolff: "Naše pověst je velmi důležitá. Ale zůstává neporušená. A pokud si někdo myslí, že jsme udělali něco špatně, měl by podat protest. A my k soudu půjdeme rádi."