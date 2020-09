Ferrari pro Monzu připravuje zvláštní aero balík, doufá v lepší výsledek. Návrat do formy ale potrvá léta

V neděli nás čeká 91. Velká cena Itálie, 71. v rámci světového šampionátu Formule 1. Společně s Velkou cenou Belgií jde jediný podnik, který je součástí této série od jejího počátku. Poté, co z kalendáře vypadl starý Hockenheim, je Monza jedinou vysokorychlostní tratí, na kterou monoposty F1 zavítají.

Ferrari čeká těžký závod

Ferrari na ní vyhrálo 19krát, 21krát startovalo z 1. místa a celkem 69krát skončilo na pódiu. Kimi Räikkönen zde navíc před 2 roky zajel s rudým vozem (SF71H) rekordní kolo, během něhož průměrná rychlost dosáhla 263,587 km/h.

Letos však Ferrari není ve formě, po velmi špatném výsledku z minulého týdne se bude ale snažit předvést v lepším světle. "Uvědomujeme si, že ani tentokrát nás zde nečeká jednoduchý závod. Máme zvláštní aerodynamický balík, u něhož doufáme, že SF1000 učiní konkurence-schopnějším. Náš cíl je tento víkend nicméně pořád stejný: maximálně využít náš balík a přivézt tolik bodů, kolik to jen bude možné," říká Sebastian Vettel.

"Loni jsem tady v Monze prožil nejemocionálnější okamžik mé závodní kariéry. Tentokrát budou tribuny prázdné, jelikož naši fanoušci, kteří oslavu na pódiu učinili nezapomenutelnou, tam s námi být nemohou. Nejsme tak rychlí jako loni, takže to bude těžký víkend. Nic se ale nemění na tom, že nám před tímto podnikem neschází motivace. Všichni budeme táhnout za jeden provaz, abychom si dojeli pro ten nejlepší možný výsledek," popisuje Charles Leclerc.

Návrat na výsluní potrvá několik let. V čem spočívá hlavní problém?

Scuderia ví, že kvůli nedostatečně výkonné pohonné jednotce a neschopnosti "zapnout" své pneumatiky nebude moci bojovat o vítězství. Kdy se vrátí zpět ně špici? "Myslím, že když se ohlédnete zpět na všechny ty vítězné cykly, vždy to trvá mnoho let. V F1 neexistují žádné zázračné díly. Je zapotřebí trpělivosti a stability," odpovídá šéf Mattia Binotto.

Kvůli zmražení vývoje v rámci koronavirových opatření nemůžeme očekávat žádný velký pokrok ani příští rok: "Motor je letos zmražený, takže s tím nic nenaděláme. Vyvíjíme pro příští sezónu, na dynamometru to momentálně postupuje dobře," pokračuje šéf Scuderie.

"U auta existují určitá omezení, jaký tedy máme plán? Hlavním plánem je soustředit se na příští sezóny - nejen na 2021, ale určitě taky na 2022. Aby se nám v příští sezóně dařilo, musíme pochopit dnešní slabiny a zajistit jejich řešení," nastiňuje Binotto.

Hlavní příčinou poklesu formy Ferrari je podle něj pokles ve výkonu pohonné jednotky poté, co ji po analýze FIA a tajné dohodě muselo upravit: "Faktem je, že máme auto, které ztratilo výkon. Ztratili jsme ho stejně jako všichni výrobci motorů, u nás to však bylo více. Loni motor pokrýval limity stroje, letos tomu tak ale není. Limity stroje se objevují. V tomto je jasné, že se musíme zlepšit."

Jak ovlivní pořadí týmů zákaz kvalifikačních módů?

V Monze tento víkend týmy nebudou moci využívat zvláštní kvalifikační mapy motorů - ty budou muset provozovat ve stejném režimu jako v závodě. FIA totiž nedávno pravidla upravila pomocí nové technické směrnice, která "party" módy zakazuje.

"Může to mít dopad na některé týmy. Bude to zajímavé sledovat, jak moc a na koho. Myslím, že to v tomto ohledu bude zajímavé. Monza je vysoce citlivým okruhem na výkon a konkurenceschopnost vozů se může změnit, zde se tedy ta technická směrnice může projevit nejvíce," domnívá se Binotto.