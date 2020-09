Trefa do černého. Co Renaultu pomohlo k lepší výkonnosti?

Francouzský tým míří tento víkend do Monzy velmi dobře naladěn. Není divu, vždyť po bodovém půstu ve Španělsku z Belgie odváží stejně bodů jako Red Bull, vůbec nejvíce ve své historii, a na páté Ferrari v šampionátu konstruktérů mu nyní schází už jen 2 body.

Ve Spa dojel Ricciardo čtvrtý a Esteban Ocon pátý, což představuje nejlepší výsledek Renaultu v této sezóně. Není divu, že před Velkou cenou Itálie oba pomýšlejí na pódium. Co jim pomohlo k vzestupu výkonnosti po vlažném vstupu do letošního ročníku?

"Rozhodně existuje něco, na co jsme přišli v Silverstone - něco jako ideální nastavení. Při pocitech z vozu jsem cítil: 'Správně, takhle musíme naše auto provozovat.' Trochu jsme si s tím pohráli také tento víkend tady," odpovídá Ricciardo.

"A opět byla jedna část - myslím, že šlo o 2. trénink - kde jsem si říkal: 'OK, našli jsme ideální nastavení.' Je tam tedy něco zásadního, co jsme měli dobře přiškrcené," pokračuje australský pilot, jenž se mezi jezdci posunul na 8. příčku.

Renault je efektivnější v konfiguraci pro nižší přítlak, proto ten optimismus před Monzou, Ricciardo ale věří, že se s posledním objevem vůz RS20 zlepší i na tratích, které vyžadují vysoký přítlak.

"Myslím, že to můžeme rozchodit i na okruzích s vysokým přítlakem. Není to typické jen pro ty s nízkým přítlakem. Můžeme s tím jezdit při všech úrovních, podle mě to chce jen přijít na to, co bude s vysokým přítlakem fungovat nejlépe," pokračuje 31letý pilot.

"Rozhodně s tím auto ožívá. Jo, jde o něco, čemu hodně věřím, co má RS20 rádo. Nejsem si jistý tím, že bychom se loni s něčím takovým setkali. Minulý rok jsme žádný skutečný objev neučinili, takže to je povzbuzující," usmívá se Ricciardo.

Renault by podle něj nyní mohl vyzkoušet některé radikální nápady, pokud jde o volbu velikosti křídel v nadcházejících podnicích. "Musíme to vyhodnotit, protože často jedete na okruh s vysokým přítlakem a ani na to nepomyslíte."

"Nasadíte velké křídlo, protože to bude nejrychlejší. Ale nevím. Zajímalo by nasazení nižšího přítlaku na okruzích s vyšším přítlakem - nyní je to bráno jako slabina, možná bychom ale zjistili, že nám něco funguje s menším křídlem," uvažuje pilot, jenž ve Spa předvedl nejrychlejší kolo závodu (poprvé od podobného úspěchu Roberta Kubici s Renaultem v Kanadě 2010) a podruhé v posledních 4 závodech skončil čtvrtý.

Podaří se francouzskému týmu o víkendu dosáhnout na své první pódium od Malajsie 2011?