Proč nemohl Hülkenberg odstartovat? Motor byl v pořádku, vina přesto padá na Mercedes

Mechanici nedokázali nastartovat pohonnou jednotku, aby se mohl Němec dostat na startovní rošt, přestože s ní dopoledne nebyl problém. Na vině ovšem nebyla: "Vypadá to na urvaný šroub uvnitř spojky," objasňuje šéf týmu Otmar Szafnauer.

"A ten šroub se zasekl, proto spalovacímu motoru neumožňoval se otáčet. Spadl, zasekl se, a my jsme nebyli schopni motor natočit. Myslím, že je příliš brzy na pochopení toho, proč k tomu došlo. Nicméně se utrhl - mohlo tedy jít o problém s materiálem, příliš silný točivý moment, nevím," pokračuje zklamaně šéf Racing Pointu.

"Jsem si jistý tím, že všechny šrouby jsou utahovány dle určitých specifikací. Pokud poměr krouticí síly není nastaven správně a vy ho překročíte, pak se může utrhnout. Může jít o problém s materiálem při výrobě, šroub mohl být například poškozený, ale dokud všechny tyto věci neprozkoumáte, tak nevím. Musíme odhalit příčinu problému ujistit se, že to napravíme," vysvětluje Szafnauer.

Zmíněný šroub si nevyrábí stáj ze Silverstone sama - je součástí balíku poskytovaného Mercedesem, jenž vše vyrábí ve svých továrnách v Brixworthu a v Brackley: "Nejde o součástku Racing Pointu. Dostáváme ji od HPP (High Performance Powertrains) či od MGP (Mercedes GP)," potvrzuje šéf Racing Pointu.

crazy couple days! would have loved to be out there racing today but an issue with the power unit has prevented us from the #hulkenback.. perhaps next weekend 🤠 #f1 #BritishGP pic.twitter.com/ZdgfRpWacM