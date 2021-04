"FIA jsme před dopadem nových pravidel varovali." Šéf Aston Martinu změny trpce snáší

Šéf Aston Martinu v Bahrajnu ochotně všem vysvětloval, jak se změnila pravidla v oblasti podlahy a jaký mají dopad na aerodynamiku vozů. Jeho tým jde společně s Mercedesem cestou nízkého sklonu, podlahy soupeřů směrem k zádi stoupají mnohem více.

"Myslím, že k tomu drsnému probuzení došlo v kvalifikaci, kdy jsme si po analýze dat uvědomili, že vozy s nízkým sklonem doplatily na změny v pravidlech, na změny v aerodynamických pravidlech, mnohem více. Proto jsme očekávali náročný závod," popisuje Szafnauer poté, co Sebastian Vettel vypadl v Q1 a Lance Stroll vybojoval 10. příčku.

Z Velké ceny Bahrajnu si přesto odnáší i pozitivní poznatky: "Na měkkých a středně-tvrdých pneumatikách jsme uprostřed pole vypadali dost konkurenceschopně, předjeli jsme několik našich soupeřů a stahovali další. Trochu jsme se trápili na tvrdých pneumatikách ke konci, musíme pochopit proč."

Nové výřezy v letošních podlahách Aston Martinu a Mercedesu kvůli nízkému sklonu nesvědčí | foto: Mercedes AMG F1 Team

"V závodních podmínkách jsme byli o něco konkurenceschopnější než na jedno kolo, ale ve srovnání s tím, kde jsme tady byli jen před pár měsíci, před změnami pravidel, máme před sebou spoustu práce," uznává s nelibostí Szafnauer, jehož tým byl v kvalifikaci v Sáchiru o téměř 2,3 sekundy pomalejší než loni (více v analýze všech týmů zde).

Technický ředitel Andrew Green takový propad v konkurenceschopnosti očekával, jak potvrzuje Szafnauer: "Nejsem zastáncem konspiračních teorií, ale už loni bylo poukazováno na to, že tato změna pravidel bude mít větší dopad na týmy s nižším sklonem než na ty jezdící s vyšším sklonem - a měli jsme pravdu. Poukazovali jsme na to, když se tato pravidla tvořila!"

"A já s tím mám problém: za prvé se o nich nikdy nehlasovalo a za druhé, v rámci technické skupiny došlo k indikativnímu hlasování. Zasedají v ní všichni techničtí ředitelé, mají však pouze indikativní hlasy - a tři týmy byly proti," přibližuje zákulisní průběh šéf Aston Martinu.

Sebastian Vettel skončil ve Velké ceně Bahrajnu patnáctý | foto: Aston Martin Racing

"Nesmíte zapomenout na to, že pouze dva týmy mají koncept s nízkým sklonem, takže i jeden z těch s vysokým sklonem byl proti. Zdaleka jsme se tedy nepřiblížili jednomyslnosti, která je zapotřebí pro to, abychom to mohli předložit Komisi F1. Vůbec by to neprošlo, protože krom všech týmů k tomu potřebujete hlas FIA i Skupiny F1," kroutí hlavou 56letý Rumun.

Nyní bude muset Aston Martin zabrat, aby mohl útočit na třetí příčku mezi konstruktéry, jak si před sezónou předsevzal. "Letos jsme to ještě nevzdali, dočkáte se toho od nás více. V aerodynamickém tunelu a v CFD máme zajímavé věci, brzy je začneme nasazovat na trati."

"Je to tedy o stažení deficitu, do něhož nás dostala FIA prostřednictvím svých změn pravidel založených na bezpečnosti. A dle rozhovorů s některými ostatními týmy se zdá, že vytvořila celý ten deficit, který jsme neměli, jen kvůli odlišné aerodynamické filozofii, s níž jezdíme.

Budeme tvrději pracovat na tom, abychom v příštích několika závodech zvládli. Změna se týká oblasti zadní části podlahy kolem pneumatik, tam tedy musíme začít hledat více přítlaku, chceme zlepšit přítlak na zádi. S tím se zlepší vyvážení a budeme moci nastavit více na předním křídle, celé to začne lépe fungoval," věří Szafnauer.