"Rychlost Racing Pointu by měla dělat všem starosti," říká Horner. "Bídný protest," reaguje tým

Po bídné kvalifikaci, v níž skončil až sedmnáctý, se Sergiovi Pérezovi podařilo během závodu probít dopředu a bojovat o čtvrté místo, než si při kolizi s Alexanderem Albonem v závěru poškodil přední křídlo a skončil šestý.

Nová hrozba pro všechny

Rychlost, kterou vůz Racing Pointu prokázal, udělala mnohým vrásky na čele. Když byl na čerstvém vzduch, tak Mexičan držel stejné tempo jako vítězný Lewis Hamilton. "Věřím, že máme druhé nebo třetí nejrychlejší auto," usmíval se po závodě jeho týmový kolega Lance Stroll.

Starosti tak přibyly i Red Bullu, jenž si místo původně avizovaného boje o vítězství musel spíše hlídat svou pozici před nově se objevivším soupeřem. "Myslím, že by všichni měli mít obavy kvůli Racing Pointu," hodnotil Christian Horner.

"Pérez byl v danou chvíli závodu rychlejší než Mercedes. Když vezmeme v potaz, že Bottas byl na stejně starých pneumatikách, tak Pérez jezdil o tři či čtyři desetiny rychleji. Šlo tedy o velmi působivou rychlost, kterou předvedli. Alex jel velmi dobře, když ho držel za sebou," poukazuje šéf Red Bullu na průběh Velké ceny Štýrska.

Srovnání loňského Mercedesu W10 s letošním Racing Pointem RP20 | zdroj: Formula1.com

Podle Daniela Ricciarda Racing Point pěkně zabrat a "je příliš rychlý na to, co by se nám líbilo." Přiznal, že ho jejich tempo dost překvapilo: "Viděl jsem grafy ze závodu. A Pérez měl rozhodně ohromnou rychlost... Nechci nic upírat Pérezovi, je velmi dobrým jezdcem. Ale ta věc momentálně funguje velmi dobře."

I jeho týmový kolega Esteban Ocon uznává, že na Racing Point nemají: "Momentálně se zdá, že na ně rozhodně ztrácíme, to je jasné. Momentálně jsou před námi. My jsme na úrovni s McLarenem... Stále jsme mohli získat dobrý výsledek, takže mi nedělá starosti to, jak dlouho Racing Point vydržel na měkkých pneumatikách. Pokud jde o jejich šetření, nejsme na tom špatně. Proti těm růžovým strojům na jen schází trocha rychlosti."

"Bídný protest, FIA jej zamítne," věří Racing Point

Renault po ní podal proti "růžovému Mercedesu" protest, který FIA přijala. Její komisaři zabavili brzdové kanálky vozu RP20 a budou je nyní srovnávat s těmi z loňského Stříbrného šípu W10, což Racing Point zarmoutilo.

Racing Point ukazuje soupeřům záda | foto: Racing Point F1 Team

"Jsme extrémně zklamáni zpochybněním výsledků Velké ceny Štýrska po špatně pochopeném a bídně informovaném protestu. Jakýkoliv náznak něčeho špatného pevně odmítáme. Tým učiní veškeré potřebné kroky, aby zajistil správné uplatnění pravidel podle faktů," hájí se Racing Point ve svém prohlášení.

Soupeřům však jejich forma leží v žaludku, nelíbí se jim kopírování mistrovského vozu, který se podle nich nedá napodobit jednoduše prostřednictvím fotografií a videí, což nyní bude muset rozlousknout FIA.

"Před startem sezóny tým spolupracoval s FIA a uspokojivě odpověděl na všechny otázky týkající se původu konstrukce RP20. Tým pevně věří, že protest bude zamítnut, jakmile představíme svou odpověď," dodává Racing Point.