Pirelli zahájilo vyšetřování incidentů s pneumatikami v Silverstone

První na řadě byl Bottas v 50. kole. K jeho smůle došlo k defektu krátce poté, co proťal cílovou čáru, takže musel obkroužit celý okruh a než vyměnil pneumatiky, ocitl se až za jedenáctým Vettelem. V předposledním kole ho následoval Carlos Sainz jr., v té době se pohybující na skvělém čtvrtém místě. Také on se propadl, protože před závěrečným okruhem musel do boxů. Hamiltona stihl defekt v posledním kole a téměř dvě třetiny závěrečného kola doslova tlačil auto, aby se spasil před finišujícím Verstappenem.

Technici Pirelli dostali okamžitě podnět a pustili se do analyzování příčin defektů, ovšem šéf italské firmy Mario Isola připustil, že na konkrétní závěr je příliš brzo. Zjistit, co se na velmi rychlém okruhu Silverstone vlastně stalo, ještě chvíli potrvá.

Valtteri Bottas přišel kvůli defektu pneu o druhé místo | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Mohlo to být vysoké opotřebení, protože pneumatiky, na nichž pilot odjel 38 a více kol jsou na tomto okruhu značně sjeté, ale tím nemíním, že právě to je příčinou defektů. Mohl to být i nějaký úlomek, protože na trati zůstaly trosky předního křídla Kimi Räikkönena. Proto chceme zkoumat nejen pneumatiky, u nichž došlo k defektu, ale stejně tak další pláště použité v závěru tohoto závodu, abychom zjistili, zda na nich není také nějaká řezná stopa či jiný náznak toho, co se mohlo stát. Máme možnost je posoudit v laboratoři přímo na trati. Nebude na to však moc času, protože už za týden nás čeká další závod, takže musíme dojít co nejdříve k nějakému závěru, nejpozději pak v úterý," zhodnotil situaci Mario Isola.

Mario Isola hodlá přijít věci co nejdříve na kloub | foto: Pirelli

Jeho zaměstnanci i on sám měli možnost posoudit některé pneumatiky, například středně tvrdou směs, na níž Romain Grosjean absolvoval 36 kol, stejně jako některé další, s nimiž piloti odjeli 40 okruhů.

"Úroveň opotřebení je hodně vysoká. Grosjeanovy pneumatiky z jeho prvního stintu jsou sjeté téměř na 100 %. Stejně tak některé gumy použité po výměně jsou v podobné kondici. Je třeba prověřit, zda je to příčina zmíněných selhání. Je pochopitelné, že pokud je pneumatika na konci své životnosti, běhoun je náchylnější k defektu, takže stačí malá nečistota na trati a snadno se poškodí. Na gumách jsou vidět různé puchýře, proto říkám, že jde o téměř stoprocentní opotřebení. Každá pneumatika může absolvovat maximální počet kol, ale také záleží na vozidle, úrovni nastavení a energie, proto nelze tvrdit, že limit je pro všechny stejný," pokračuje Isola.

Podle jeho názoru do celého problému významně promluvil druhý výjezd safety caru ve 13. kole po Kvjatově nehodě. Až na zmíněného Grosjeana všechny týmy povolaly své piloty do boxů a stalo se tak určitě dříve, než se plánovalo, proto byl druhý stint nuceně delší.

"Byl velmi dlouhý, delší než se očekávalo. Nemyslím, že týmy chtěly stavět kolem 13. kola a vydržet až do konce závodu. Předpoklad byl stavět někdy kolem 18. kola, přejít na tvrdou směs a vydržet s ní do konce závodu. Dřívější výjezd SC pozměnil strategii - nikdo pak už nechtěl stavět, aby přišel o dobrou pozici. Co s tím lze dělat z krátkodobého hlediska? Prognóza maximálního počtu kol pro jednotlivé směsi je něco, co bude nutné prodiskutovat s FIA, hned jak zjistíme pravou příčinu problémů. Pokud se potvrdí, že problémem je opotřebení, je třeba najít nějaký systém," dodává Isola.