Ferrari zrychluje vývoj. Část novinek nasadí už v Rakousku

První závod sezony dopadl pro Ferrari (překvapivě) dobře. Scuderia sice zažila katastrofální sobotu, neboť kvalifikace rozhodně nedopadla podle jejich představ, ale závod se Italům povedl.

Přesněji řečeno Charlesi Leclecovi. Monačan sice startoval až jako sedmý, ale cílovou pásku proťal na druhém místě. Dá se říct, že bezchybnou jízdou vytěžil z minima maximum. Jeho výkon mnohým připomínal rok 2012, kdy se naprosto stejně prezentoval Fernando Alonso, který měl tehdy k dispozici také těžce nekonkurenceschopný vůz. Nakonec s ním ale málem získal titul mistra světa.

Charles Leclerc během testování v Mugellu | foto: Scuderia Ferrari

Není se proto čemu divit, když Leclerc po závodě řekl, že toto druhé místo pro něj má cenu zlata. On sám totiž moc dobře ví, že současná situace Ferrari není vůbec dobrá.

Je tristní...

Červený stroj má slabiny snad ve všech oblastech. Nefunguje motor ani aerodynamika. Částečnou nápravu má zajistit balík novinek, který měla Scuderia přinést do Maďarska. V Maranellu ale zrychlili vývoj a tak první část kýžených vylepšení představí už tento týden na Red Bull Ringu.

„Rozhodně to nejsou pozice, které si přejeme. Musíme okamžitě zareagovat. Nejde jen o to, abychom dnes přinesli věci plánované na zítra, ale také o to, aby se nám povedlo urychlit celý vývojový program. Mám důvěru v Mattiu Binotta i celý tým, společně to zvládneme," říká Louis Camilieri.