"Nečekaně jsme ztráceli už po 2 kolech," přiznává Max. Jaká vylepšení chystá Red Bull pro Francii?

Holandský pilot sice v Rakousku vyhrál sprint, v nedělní velké ceně se však kvůli vyšší degradaci propadal a cílem projel jako druhý za Charlesem Leclercem. A zřejmě by jej předjel i Carlos Sainz s druhým Ferrari, tomu však odešel motor.

"Myslím, že druhé místo je OK, protože jsme byli celý závod příliš pomalí. Ferrari bylo jednoduše rychlejší. Normálně jsme s pneumatikami v pohodě, ale tady jsme měli problémy. Už po dvou kolech jsme byli pomalejší, než se očekávalo, a Ferrari bylo rychlejší, než se čekalo," přiznává Verstappen, jehož náskok na čele šampionátu po víkendu klesl o 5 bodů.

"Posledních osm kol ve sprintu byli taky rychlí. Po sprintu jsem si myslel, že stále budeme moci zlepšit své auto, ale to nevyšlo. Na konci závod měl Charles problém se svým plynovým pedálem, ale i tak jsme byli jen o dvě až tři desetiny na kolo rychlejší. Musíme pochopit tyto potíže, vše budeme analyzovat," slibuje holandský jezdec.

Red Bull musí vše pečlivě zanalyzovat | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Vypadalo to maximálně na třetí místo

Leclerc jej v závodě předjel třikrát, po prvním prohraném duelu se už Verstappen ani moc nebránil: "Samozřejmě jsem si už uvědomoval, že jsme příliš pomalí. Něco jsme zkoušeli, ale po několika kolech vidíte, že nemáte šanci. Pak samozřejmě Charlese necháte předjet, aniž byste moc riskovali."

U Scuderie to už vypadalo na první dvě místa poté, co jej rychle dojel i Sainz. Těsně před útokem mu ale shořel motor, Max díky tomu moc bodů v šampionátu neztratil: "Až do toho kola, kdy odstoupil, jsem si myslel, že třetí místo bude maximum, protože obě Ferrari byla rychlejší. Jako tým jsme měli štěstí, že jsme skončili druzí. Pro nás to samozřejmě bylo dobré," hodnotí jezdec Red Bullu.

Podlaha Red Bullu RB18 v Rakousku | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Vývojové plány Red Bullu

Ten se chystá přivézt pro příští závod ve Francii novou podlahu, do začátku záři v v Holandsku chce opět přepracovat i bočnice monopostu RB18. V tom období jsou v kalendáři dva okruhy vyžadující nižší přítlak: Spa a Monza. Pro ně má rakouská stáj ve vývoji specifická křídla, aby zefektivnila svou aerodynamiku a díky nižšímu odporu dosahovala na dlouhých rovinkách vyšších maximálních rychlostí.

Po této trojici podniků bez víkendové přestávky (Zandvoort - Spa - Monza) přijde na řadu poslední série zámořských velkých cen. Pro Singapur Red Bull plánuje ještě jeden balík vylepšení, pak se jeho pozornost přesune k budoucímu vozu RB19. Ve vývoji se přitom nezaměřuje jen na aerodynamiku, ale také na hmotnost - auto s posledními novinkami totiž přibralo a nyní má opět skoro 10 kg nadváhu.