Nejrychlejší sektory patří McLarenům, maximální rychlost Red Bullu poháněnému Hondou

V úvodním sektory dosáhl nejrychlejšího času Sainz, ve zbylých dvou kraloval Norris, jenž si díky nejrychlejšímu kolu v závěru vyjel místo na "bedně." Leclercovu Ferrari patří druhé příčky, pouze v poslední části se před něj dostaly oba Mercedesy.

Nejvyšší rychlost dnes byla naměřena Albonovi s Red Bullem na rovince vedoucí do kopce do druhé zatáčky: 338,7 km/h. Sainz s McLarenem poháněným Renaultem tam ztrácel 3,9 km/h, Russell s motorem Mercedes 8,7 km/h a Vettel s Ferrari už 10,7 km/h.

Scuderia letos doplácí na slabší pohonnou jednotku, na okruhu by s loňským výkonem byla o půl sekundu na kolo rychlejší. "Ztratili jsme výkon motoru, musíme zůstat soustředěni, aniž bychom se ohlíželi na rok 2019. Tohle auto mí i aerodynamický problém. Zlepšíme se v zatáčkách, musíme pochopit, v čem spočívá rozdíl," konstatoval její šéf Mattia Binotto. V Maranellu usilovně pracují na tom, aby část novinek dorazila do Rakouska jíž příští týden místo původně avizovaného Maďarska.

