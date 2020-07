PROHLÁŠENÍ po závodě v Rakousku: Nadšení u McLarenu

MCLAREN

Lando Norris, 3. místo

Chvílemi jsem si říkal, že jsem to pokazil. Ale nevzdal jsem to, dostal jsem se před Péreze a jsem na pódiu! Poslední kola byla skvělá a určitě vidíte, že mi trošku došel dech. Vzhledem k tomu, jak na tom jsme, je to skvělý výsledek a jsem pyšný, že toho mohu být součástí.

RED BULL

Alexander Albon, nedokončil

Musím být opatrný s tím, co řeknu. Opravdu jsem měl pocit, že jsem mohl tento závod vyhrát. Vypadalo to pro nás velmi dobře. Mám pocit, že jsem ten manévr už udělal, ten kontakt přišel hodně pozdě. Při předjíždění vnějškem je tu vždy riziko, ale dal jsem co nejvíc místa jsem mohl.

