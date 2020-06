Weber vzpomíná na Schumacherův návrat: Odrazoval jsem ho, ale neposlouchal

Kariéra Michaela Schumachera ve Formuli 1 by se s trochou nadsázky dala rozdělit na dvě části. Ta první snese bez debat přízvisko veleúspěšná. Vždyť ikona Ferrari v ní získala sedm mistrovských titulů, 91 vítězství a k tomu přepsala celou řadu rekordů.

Takhle část Schumacherovy kariéry skončila se závěrem sezony 2006. Poslední závod zmíněného ročníku proto měl být zároveň posledním závodem jeho impozantní formulové pouti.

Opak byl pravdou. Nyní jednapadesátiletý Němec, který stále bojuje s následky vážného poranění hlavy, oznámil svůj comeback do královny motorsportu o necelé čtyři roky později. Podepsal u Mercedesu, kde znovu spojil síly s dávným parťákem Rossem Brawnem.

Jenže návrat se Schumacherovi nevydařil podle představ. Ve stříbrném overalu vydržel tři sezony, během nichž si připsal pouze jedno umístění na stupních vítězů. To se datuje do Valencie 2012.

Schumacher, Michael | foto: F1NEWS.cz

Pak to ale byla bída. Alespoň většinou. Sedminásobný šampion navíc takřka permanentně nestačil na svého výrazně mladšího týmového kolegu Nica Rosberga.

Schumacherův někdejší manažer Willi Weber se nyní k oněm událostem vrátil. Nezapomněl přitom zdůraznit, že on Michaela od zamýšleného návratu odrazoval.

„Při zpětném pohledu si myslím, že jeho návrat byla opravdová hloupost. Řekl mi, že se nudí, že potřebuje jezdit. Já na to: Michaeli, můžeš jen ztratit. Vyhrál jsi všechno, jsi nejlepší, můžeš jen prohrát, on mě ale nevnímal," vzpomíná Weber.

„Ani já už se nechtěl vracet. Nebylo mi příjemné pomyšlení na všechno to cestování, časové posuny... Už toho zkrátka bylo moc. Nabídl jsem mu spolupráci jen v evropské části sezony. On za mnou pak přišel a řekl, že to udělá sám. Rovněž od toho jsem ho odrazoval, ale nedal si říct."