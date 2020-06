Partneři jako hrozba. Podle šéfa Renaultu bude v roce 2022 vše jinak

Od příštího roku vstoupí ve Formuli 1 povinnost dodržovat maximální výši rozpočtových stropů stanovenou na 145 mil. dolarů (3,5 miliardy Kč) a dalším snížením v roce 222, kdy do hry vstoupí také nová technická pravidla, jež by měla srovnat výkonnost týmů.

Podle Abiteboula to zároveň povede k tomu, že větší hráči budou méně otevřeni vůči pomoci svým zákaznickým partnerům. Haas například těží ze spolupráce s Ferrari, od něhož nakupuje mnoho dílů. Racing Point od Mercedesu nakupuje pohonné jednotky, převodovky či zavěšení, a letos dokonce zkopíroval celé jeho loňské auto W10.

Renault krom toho, že poskytuje své pohonné jednotky McLarenu, žádné technické spojence nemá - a i ten jeho jediný odběratel příští rok přejde na motory Mercedesu. Abiteboulovi to nicméně starosti nedělá, podle něj budou velké týmy brzy své zákazníky vnímat jako hrozbu.

Renault věří, že se rozdíly mezi týmy od roku 2022 s novými pravidly vyrovnají | foto: Renault Sport F1

"Panovaly obavy, že pole zůstane rozdělené na dvě kategorie, pokud nebude zaveden žádný rozpočtový strop nebo pokud zůstane dost vysoký. Teď, když je dostatečně nízký, tak to bude mnohem vyrovnanější. Jsem zvědavý na to, co se stane se spolupráci mezi týmy," usmívá se šéf Renaultu.

"Protože nyní si myslím, že je Mercedes spokojený s tím, že Racing Point okopíroval jejich auto. Není na mě, jestli je to legální či nikoliv, ale jsou rádi, že jim můžou pomoci jejich vůz podstatně zrychlit. Jsem zvědavý, jestli tomu tak bude i v roce 2022," pokračuje.

Velké týmy si podle něj zkrátka budou dávat větší pozor na to, aby se jejich partneři nestali příliš rychlí, jakmile budou muset fungovat se stejnými rozpočty.

"Každý bude hrozbou pro každého, hra se změní. Bude to výhra pro fanoušky. Současná situace, kdy pole není konkurenceschopné a máte v něm dvě třídy, chrání tři týmy. Ale tak tomu už dlouho nebude. Do určité míry se to samo zreguluje. Proto si dělám o věci po roce 2020 mnohem menší starosti, než jsem si dělal doposud," uzavírá šéf Renaultu, který potvrdil svou účast v F1 i po roce 2020.