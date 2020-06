Ricciardo o přestupu do McLarenu. Co v něm hrálo důležitou roli?

Sezona 2020 ještě ani nezačala, avšak přestupový kolotoč směřovaný k ročníku 2021, se už točí na plné obrátky. Jedním z jeho účastníků je taktéž Daniel Ricciardo. Australan totiž změní dres. V našem případě tedy spíše overal, neboť nově bude oblékat ten McLarenu.

Celá situace je o to pikantnější, že stáj z Wokingu měla eminentní zájem na Ricciardově angažování již během sezony 2018. Australan ale tehdy nakonec kývnul právě Renaultu.

Jenže tohle manželství není šťastné. Forma stáje z Enstone pokulhává. O naplňování stanovených a nutno říci nemalých ambicí, nemůže být ani řeč. Takže není divu, když třicetiletý rodák z Perthu druhou nabídku McLarenu vyslyšel. Zvlášť když Britové udělali během minulé sezony největší pokrok ze všech.

Daniel Ricciardo v rámci prvního dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Renault Sport F1

„Když Vettel oznámil svůj odchod od Ferrari, bylo to dost hektické.Okamžitě jsem začal uvažovat. Tohle je atypický rok, běžně můžete čekat třeba do srpna a pak se rozhodujete podle aktuální formy a tak dál. Tentokrát to tak nešlo," říká Ricciardo.

„Titul získal Mercedes, nicméně je jasné, že největší posun vpřed učinil McLaren. To je hodně povzbudilo. Navíc před rokem 2021 změní motory, což je pro mě další podstatný aspekt. Proto byl právě McLaren volbou číslo jedna," uzavírá.