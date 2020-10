Lewis učinil správná rozhodnutí, proto překonává rekordy," přemítá Wolff

Lewis Hamilton má důvod k oslavám. V Německu vyrovnal bájný rekord Michaela Schumachera v počtu 91 vítězství, který se dlouhou dobu zdál být nedosažitelný, Brit má však od roku 2014 k dispozici dominantní vůz, díky němuž sbírá úspěch za úspěchem.

Výsledek je známý, vyrovnaný počet vítězství Michaela Schumachera, téměř) sedm mistrovských titulů a vstup mezi legendy Formule 1. Leckdo může namítat, že se to Hamiltonovi podařilo právě jen díky špičkovému matriálu přesahujícímu materiál soupeřů, s tím ale nesouhlasí Toto Wolff.

„Vyhrávat ve Formuli 1 je vždy týmová práce. Musíte ale učinit ta správná rozhodnutí, abyste takovou možnost dostali, v tomhle ohledu se Lewis rozhodl naprosto správně, když s námi podepsal pro sezonu 2013," přemítá Wolff.

„Je neuvěřitelné, že Lewis vyrovnal Michaelův rekord, loni jsme společně vyrovnali rekord Ferrari, ale víte jak.. Rekordy někdo stanoví pro to, aby je zase někdo jiný mohl překonat. Možná, že se jednou někdo takový objeví, kdo zase posune laťku o kousek výš, takhle by to mělo fungovat" dodává šéf Mercedesu.