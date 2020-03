"Hamilton je lepším a čistějším jezdcem než Schumacher, s Mercedesem nahání strach," soudí Webber

Pilot Stříbrných šípů má na kontě už šest titulů a letos se v jejich počtu může vyrovnat Michaelovi Schumacherovi, jenž na přelomu tisíciletí dominoval F1. Mercedes v předsezónních testech prokázal skvělou formu, zatímco Ferrari bylo ze svého výkonu opět na rozpacích.

"Hamilton se zdá být ohromně hladový a motivovaný, stejně jako Mercedes pod vedením Tota Wolffa. Představují stále skvělou kombinaci a pro soupeře děsivou vyhlídku," komentuje Webber před svou domácí velkou cenou, která se pojede tento víkend.

"Nikdy to předem nevíte jistě, Melbourne je samozřejmě prvním závodem, vždy jde trochu o loterii s přípravami, ale všichni mají tu i tam určité slabiny. Myslím si však, že Mercedes je rozhodně hladový," pokračuje 43letý Australan, jenž svou F1 kariéru ukončil po sezóně 2013 v Red Bullu.

Hamilton s Mercedesem podle Webbera nahánějí soupeřům hrůzu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Během 12 let v F1 zažil na okruzích bitvy se spoustou jezdců a nyní se pustil do srovnání. Hamilton je podle něj dokonce lepším než slavný Schumi: "Rozhodně, o tom není pochyb. Myslím, že je všestrannější než Michael."

A nejen to: "Podle mě k těm výsledkům dospěl technicky čistějším způsobem, zkrátka při soubojích kolo na kolo a ne pomocí žádných skutečných triků při kontaktech s dalšími piloty. Řadím ho ke špičce," neváhá Webber.

"Samozřejmě tam máme Alaina Prosta, kam zařadíme Laudu, Stewarta či Sennu? Michael tam rozhodně patří, má všechny ty rekordy, pokud jde o šampionáty a vítězství v závodech, nicméně věřím, že Lewis na ně může úspěšně zaútočit," domnívá se bývalý pilot F1.

8 days til the season starts. You guys ready? #teamlh pic.twitter.com/XTGp7qLXNR — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 7, 2020

"Osobně s Lewisem vycházím dobře, nemám s ním žádné potíže, to ale neplatí pro všechny. Na dráze je však jako Nadal a Federer. Zkrátka to zajede, a to způsobem, který je velmi, velmi přesný. Nedostává se často ke komisařům - kdy naposledy dostal pokutu za překročení rychlosti v boxech?" ptá se Webber.

"Hodně se věnuje tomu, aby to zvládal psychicky a klidně. Nyní je výjimečným talentem a i nadále objevuje sám sebe, takže si všechno zaslouží," uzavírá své hodnocení pro SpeedCafe australský pilot, jenž v šampionátu skončil třikrát třetí.