Rosberg srovnává velikány. V čem vynikal Schumacher a v čem Hamilton?

Schumacher se stal Rosbergovým týmovým kolegou v roce 2010, kdy fenomenální Němec ohlásil svůj návrat do Formule 1 za volantem Mercedesu. Společně pak oba Němci strávili v kokpitu Stříbrných šípů tři roky, přičemž Rosberg dokázal ve všech třech případech Schumachera v rámci konečného účtování porazit.

Je však férové říct, že tohle už při všem respektu nebyla Schumacherova doba. Sedminásobný šampion pamatoval jiné dekády a přizpůsobit se na zcela odlišné podmínky, než na které byl zvyklý, pro něj bylo velmi obtížné. Škoda, že se ho dnes nemůžete zeptat, co mu při jeho comebacku činilo největší problémy.

Rosberg je každopádně toho názoru, že největší předností Michaela Schumachera byla všestrannost. „U Michaela jste nenašli slabinu. Byl opravdu komplexní, ať už co se týče výkonů na trati nebo i jednání s týmem. Lidi dokázal motivovat, uměl je dostat na svou stranu, když pořádal různé společné akce," popisuje Nico.

Mercedes | foto: Mercedes AMG F1 Team

To Hamilton má podle mistra světa z roku 2016 větší přirozený talent. „Lewisův instinkt je skvělý, co se týče čistého talentu, je pravděpodobně nejlepší ze všech. Z tohoto pohledu si osmý a rekordní titul zaslouží. Pokud se mu to podaří, bude to podle mě opravdu po zásluze. S odstupem času vnímám jeho přirozenou rychlost o to více a o to více jsem rád, že jsem ho ve stejném autě dokázal porazit."

Rozdíl mezi oběma šampiony tkví prý také v pracovitosti. Zatímco Lewis se moc nepředře a kromě závodů si užívá i svůj osobní život, Michael naopak trávil v továrně víc času než musel. „Lewis nikdy nechtěl testovat, nesnáší to. On by nejradši jen o víkendech závodil a přes týden si užíval. Michael naopak věděl, že se musí pořád učit a přesně tak k tomu přistupoval. Testoval by pořád, kdyby měl tu možnost," uzavírá Rosberg.