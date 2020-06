"Hodně jsme se naučili." Mercedes si pochvaluje včerejší testování v Silverstone + VIDEO

Oficiálním účelem testu bylo vyzkoušet si nové postupy v rámci restriktivních opatření kvůli koronaviru před první velkou cenou příští měsíc v Rakousku. Čas strávený na trati poskytne pilotům i týmu také cennou praxi a možnost dostat se zpět do formy.

Pravidla FIA to umožňují s dva roky starými vozy, přičemž na něm týmy nesmí testovat žádné nové díly nebo používat aktuální závodní pneumatiky. I tak šlo pro Mercedes o cennou zkušenost.

"Dnes to byl podle mě pro tým velmi cenný den. Samozřejmě byli všichni dlouho mimo garáže a závodění, existuje celá řada nových pravidel a my si musíme kvůli zdraví dávat pozor na různé věci," popisuje Bottas, jenž byl rád, že se znovu svezl s vozem F1.

"Bylo fajn si to vyzkoušet. Myslím, že jsme se toho hodně naučili, jak věci dělat efektivněji a zajistit, aby všichni byli v bezpečí, až začneme závodit. Pro mě to bylo skvělé být znovu ve voze a už se nemůžu dočkat Rakouska, až začneme velmi brzy opět závodit," těší se finský jezdec.

"Všichni v Brackley a v Brixworthu byli rádi, že jsme se znovu dostali na dráhu. Milujeme soutěžení, chybělo nám to. Je to výzvou, všichni si uvědomujeme proč, ale myslím, že naším fanouškům závodění a dobrou show dlužíme. Samozřejmě to pro nás všechny bude těžké, tři závodní víkendy po sobě, nebýt doma, ale to je dáno těmi zvláštními podmínkami," komentuje šéf týmu Toto Wolff.

It's been a long three months... but we're finally BACK ON TRACK!!



😍😍😍 #DrivenByEachOther pic.twitter.com/SWXS7aGcgF — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 9. června 2020

"Čas pro práci na vozech je velmi omezeny, měli jsme sotva pět týdnů, kdy jsme mohli něco udělat. Samozřejmě se budeme snažit zlepšovat. Možná přivezeme vylepšení, které bylo stejně plánováno pro toto roční období. Půjde spíše o živé testování, spíše než o zkušenosti z předchozí závodech ve volných trénincích. Takže to bude zcela nové, velmi vzrušující... ať vyhraje ten nejlepší," pokračuje Rakušan.

"Když jsme zamířili do Rakouska, tak jsem se na to netěšil, protože jsme měl šest velmi intenzivních sezóny, kdy jsme bojovali o šampionát, takže jsem tam byl pořád psychicky vyčerpaný. Když to bylo zrušeno, tak jsme nevěděli, co se děje, a teď mám velkou radost, protože po F1 hladovíme a moc se na ni těšíme. Je svým způsobem škoda, že tam nebude spousta fanoušků a ne všechna média. Bylo to však omezeno na to, co miluji nejvíc, a to je soutěžení," dodává Wolff.

Missed this... ❤ It's good to be back! pic.twitter.com/seM8KDIomf — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 9, 2020