"Mercedes musí zvážit dostupnost Vettela, je skvělým jezdcem," říká Wolff

Vettel po letošní sezóně v Maranellu skončí, s vedením se nedohodl na prodloužení smlouvy. Ferrari chce svůj tým postavit na Charlesovi Leclercovi, s nímž se dohodlo až do roku 2024, a německý pilot odmítá plnit podpůrnou roli pro monackého mladíka.

"S týmem jsme si uvědomili, že již nemáme společnou touhu zůstávat po skončení této sezóny pohromadě. Finanční záležitosti v tomto společném rozhodnutí nehrály žádnou roli," okomentoval včera Vettel, jenž nyní intenzívně jedná o své budoucnosti s dalšími týmy.

S oceněním pro jeho umění hned poté přispěchal šéf Mercedesu: "Sebastian je skvělým jezdcem, velkou osobností a přínosem pro kterýkoliv tým Formule 1." Ve svém týmu má Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase, jimž shodou okolností oběma po letošní sezóně také vyprší kontrakty.

Wolff by si každopádně chtěl udržet britskou hvězdu, která loni odmítla nabídku Ferrari, nyní nicméně přemýšlí také o možnosti získat Vettela: "Když se podívám do budoucnosti, zůstáváme loajální vůči současným jezdcům Mercedesu. Přirozeně však musíme zvážit tento vývoj."

Hamilton sice vychází s Bottasem dobře, Fin nicméně stále dost zaostává za svým kolegou i očekáváními týmu. To, že je nyní Vettel dostupný, chce Wolff využít minimálně při vyjednávání o platových podmínkách se svými současnými piloty.

Mercedes má pod smlouvou ještě Georgea Russella, jenž před 2 roky ovládl šampionát Formule 2. Talentovaný mladík v současnosti závodí za Williams, jenž v uplynulých dvou sezónách skončil mezi konstruktéry na posledním místě.

Sebastian Vettel's stats with @ScuderiaFerrari... so far 👀#F1 pic.twitter.com/cu6RN8WBHa