Mercedes bude před prvním závodem testovat v Silverstone, sveze se Bottas i Hamilton

Formule 1 podobně jako ostatní sporty tři měsíce stála, první závod je naplánován na 5. července v Rakousku. Piloti si stěžují, že během té doby vyšli z cviku, proto mistrovská stáj pro své jezdce přichystala test s dva roky starým monopostem.

"Valtteri bude jezdit v úterý a Lewis ve středu s Mercedesem W09 z roku 2018 v rámci dvoudenního testu, během kterého si tým procvičí protokoly před tím, než se příští měsíc vrátí v Rakousku k závodění," potvrzuje Mercedes.

Pravidla neumožňují jízdy s aktuálními monoposty kromě dvou filmovacích dní omezených pod dozorem FIA pouze na 100 km na nezávodních pneumatikách, dva roky staré auto je však v pořádku.

NEWS: We'll be back on track next week @SilverstoneUK!



Valtteri (Tuesday) and Lewis (Wednesday) will drive the 2018 Mercedes W09 in a two-day test as the team practises protocols ahead of returning to racing in Austria next month 👊 pic.twitter.com/yMOTqnajiA