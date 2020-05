Odchod Ricciarda šéfa Renaultu zklamal. Prozradil, kdy rozhodnou o jeho náhradě

Francouzský tým má po odchodu Australana volné místo, zatím potvrdil pouze Estebana Ocona, jenž po loňské sezóně vystřídal Nica Hülkenberga. S Renaultem jsou nyní spojována velká jména včetně Fernanda Alonsa, Valtteriho Bottase či Sebastiana Vettela.

Výkonnost povzbudivá, konkurenceschopnost neznámá

Tým ale veškeré spekulace odmítá komentovat: "Neodjeli jsme závod, dokonce ani jednu část víkendu. Máme za sebou pouze zimní testy. Naše výkonnost byla povzbudivá, šlo však jen o testování a upřímně, zatím konkurenceschopnost našeho vozu neznám," říká šéf Cyril Abiteboul.

"Máme své analýzy, ale dokud neabsolvujeme řádnou kvalifikaci, tak toho moc vědět nebudeme. Konkurenceschopnost auta obvykle představuje konkurenceschopnost týmu a lidí, které máme. Chci, aby to naznačovaly priority toho, do čeho investujeme, než se pustíme do nějakého rozhodnutí," pokračuje Abiteboul, jenž s výběrem jezdce pro volnou sedačku nikterak nespěchá.

Renault byl se svými výkony v předsezónních testech celkem spokojený, Ricciarda ale k setrvání v týmu nepřesvědčily | foto: Renault Sport F1

"V naší pozici si chceme dát spíše na čas, abychom byli řádně informováni, a mohli tak učinit to správné rozhodnutí, protože to příští rozhodnutí o jezdcích bude důležité. Jezdec, který k nám přijde před ročníkem 2021, zřejmě zůstane i pro 2022," říká šéf Renaultu.

"My navíc víme, že pokud se změní naše sportovní mapa kvůli posunu v pravidlech, tak se naše ambice nemění a stále chceme mít ty správné jezdce. Chceme si dát na čas, abychom učinili správné rozhodnutí. První domino jezdců už podle mě padlo. Očekávám, že dojde i na další, ale až po několika měsících. Při té druhé vlně tedy myslíme na sebe, nic mezi tím není," vysvětluje 42letý Pařížan.

Předčasný odchod Ricciarda je pro Renault zklamáním

Přiznává, že jej odchod Ricciarda před dosažením pokroku s Renaultem zarmoutil: "Hlavně nesmíme zapomínat na to, že jsme společně strávili jedinou sezónu. V té loňské sezóně jsme toho očekávali rozhodně více, to je jisté. Jsem trochu zklamaný, protože si nemyslím, že byste mohli něco vybudovat bez stability. To se týká pilotů, ale samozřejmě i zbytku organizace."

Daniel Ricciardo po sezóně 2020 odejde, tým hledá druhého jezdce k Estebanovi Oconovi - s rozhodnutím však nespěchá | foto: Renault Sport F1

Francouzský tým loni skončil v šampionátu pátý za McLarenem, jemuž dodával své pohonné jednotky. "Loni u nás došlo ke spoustě změn: 70 % zaměstnanců se dotkla změna vedení či struktury jejich oddělení - nový technický ředitel, nový šéf aerodynamiky, nový ředitel inženýrů," vypočítává Abiteboul.

"K tomu všemu došlo se spoustou změn během 12 měsíců. Rád bych před změnou jezdců a rozhovorech o nich viděl výsledky, protože vím, že ty mají vždy trochu zpoždění. A pak mě trochu překvapila aktivita obzvlášť dvou týmů, které dotlačily Daniela tak trochu k unáhlenému rozhodnutí. Nechtěli jsme kvůli tomu načasování dělat přehnané ústupky, rozhodli jsme se držet se svého plánu. Tím je lepší auto," komentuje šéf Renaultu.

"Pokud bychom loni měli lepší auto, tak teď byste se mě na to zřejmě neptali. A my si uvědomujeme, že s lepším autem bychom dokázali v budoucnu přitáhnout kteréhokoliv jezdce, na to se soustředíme. Je to naší prioritou. Zaměřujeme se na nová pravidla, jde o naší prioritu. Zajistit si budoucnost v F1 je naší prioritou. On se rozhodl, my jdeme dále," dodává Abiteboul k rozhodnutí Ricciarda opustit Renault.