"Nestal jsem se jedničkou Ferrari," tvrdí Leclerc

V zákulisí se hovoří o tom, že mladý Monačan bude mít u Scuderie jasnou pozici. Italský tým na něj sází svou budoucnost a hodlá z něj učinit lídra týmu. Ovšem své zvýhodňování na úkor budoucího kolegy nečeká.

"Samozřejmě, že Carlos na mě bude tlačit, bude velmi rychlý. Nestanu se jedničkou. Myslím, že je skvělým jezdcem a že to ukáže - pokud to ještě není všem jasné. Pro mě to bude velká výzva, odlišná od ježdění po boku Vettela," komentuje Leclerc.

Ten v loňské sezóně příjemně překvapil, když ovládl sedm kvalifikací a ve svém prvním roce u Ferrari vyhrál dva závody. V celkovém pořadí nakonec předstihl i preferovaného Vettela a zajistil si prodloužení smlouvy o dalších pět let. V Maranellu poté již nebyli ochotni zkušenému čtyřnásobnému šampionovi nabídnout kontrakt na déle než jednu sezónu.

Leclerc si včera užil domácího Monaka jen pro sebe, kdy se v rámci natáčení nové verze filmu "Le Grand rendez-vous" režiséra Claudeho Leloucha naplno proháněl s Ferrari SF90 Stradale úzkými uličkami. Město bylo kvůli tomu od 6:45 do 9:00 zavřené.