Bývalý majitel Racing Pointu Mallya komentuje počínání Strolla a spojení s Aston Martinem

Force India pod vedení Inda sužovaného finančními problémy v létě 2018 zkrachovala, zachránil ji až Lawrence Stroll, který nyní získal podíl v automobilce Aston Martin, proto od příští sezóny dojde k dalšímu přejmenování.

Co na to Mallya říká? "Mám radost z Lawrence a z týmu. Stát se nakonec továrním týmem bylo vždycky snem," hodnotí Mallya, jenž má s se současným kanadským majitelem dobré vztahy: "Lawrence a já jsme kamarádi. Ve skutečnosti jsem mu gratuloval hned ráno po té zprávě."

"Je velmi mazaným investorem a jeho výsledky to dokazují. Když se podíváte na dnešní cenu akcií Aston Martinu, tak určitě učinil milou velmi milou smlouvu. Pod jeho vedení a s novými modely, které Aston plánuje, existuje pouze jedna cesta, a to vzhůru," tuší Mallya.

Vijay Mallya během představení Force Indie v roce 2017 | foto: Sahara Force India

"Pro Racing Point to je absolutně skvělé, že se stane továrním týmem s podporou skvělé britské značky, jako je Aston s veškerým svým dědictvím. Aston má spoustu příznivců, kteří se stanou zároveň příznivci Racing Pointu," pokračuje 64letý obchodník.

On sám se v roce 2015 pokoušel získat sponzorství Aston Martinu, automobilka se tehdy ale nakonec rozhodla pro Red Bull: "Vedli jsme s Astonem před 5 lety rozhovory - ne abychom se stali továrním týmem, ale abychom měli Aston jako titulárního sponzora, jenž by nám poskytl i určitou technickou podporu."

"Nevím, jakou mají smlouvu s Red Bullem, ale nemyslím si, že by tam měl Aston nějaký technický vliv. Red Bull má génia Adriana Neweyho, nepotřebují tedy nikoho jiného," přibližuje Mallya, jenž se loni během GP Británie objevil po delší době v padoku F1.

"V F1 jsem strávil celých 10 let. Užil jsem během nich každý okamžik a teď je čas na něco jiného. Pečoval jsem o to 10 let, získal dva výsledky v podobě 4. místa mezi konstruktéry, na což jsem velmi hrdý. Tým mám stále ve své DNA, má z něj obrovskou radost. Věřím, že v roce 2020 učiní obrovský pokrok a už se moc těším na začátek sezóny," dodává.