"Vezměte Vettela," doporučuje Mercedesu Ecclestone. "U Ferrari neměl nikdy podporu jako Schumacher"

Šéf Mercedesu Toto Wolff již prohlásil, že Vettela považuje za skvělého pilota, který je přínosem pro jakýkoliv tým Formule 1, proto musí zvážit jeho současnou dostupnost na trhu s jezdci.

"Samozřejmě, že německý jezdec by v německém voze představoval dobrý marketingový příběh. Pracujeme pouze na úspěších. A Sebastian je samozřejmě někdo, kdo je opravdu dobrý," podotýká Wolff.

Rozhodnutí podle něj jen tak brzy nepadne, byť smlouvy Mercedesu s Lewisem Hamiltonem i s Valtterim Bottasem vyprší na konci letošního roku. Kromě toho mají v záloze talentovaného mladíka, jehož momentálně poslali na zkušenou do Williamsu.

"Proto se ptáme, co udělat s Georgem Russellem, a pak je tady možnost se Sebastianem Vettelem. Ale není to momentálně prvořadá věc, protože se chceme zaměřit na náš vlastní tým," pokračuje Rakušan, jemuž také na konci roku vyprší s Mercedesem manažerská smlouva.

Současný šéf Ferrari Mattia Binotto neposkytuje Sebastianovi Vettelovi takovou podporu, jakou by pilot očekával | foto: Scuderia Ferrari

S Vettelem má dobré vztahy Ecclestone, jenž mu občas nabídne svou radu. Jak on vnímá jeho rozchod s Ferrari? "Dalo se očekávat, že z Ferrari odejde. Mezi ním a Ferrari to nikdy nebylo takové, jako mezi Michaelem Schumacherem a Italy. Tým a jeho šéfové za ním nikdy nestáli tolik, jako za Schumacherem," odpovídá 89letý Brit.

"Za současné situace by měl Mercedes zvážit angažmá takového německého hrdiny, jakým je Sebastian. To by bylo emocionální vzpruhou pro zaměstnance a také by to vyslalo pozitivní signály vnějšímu světu. PR efektivita Vettela u Mercedesu by každopádně byla mega," domnívá se Ecclestone.