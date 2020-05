Kdo zaplní volnou sedačku u Ferrari? Španělská média tvrdí, že znají odpověď

Medvěd se probudil ze zimního spánku a začal řádit.Tak takhle nějak by se dala popsat dnešní situace ve světě Formule 1, která touhle dobou jinak připomíná spíše zamrzlé moře bez známek života.

Oznámení o konci Sebastiana Vettela u Ferrari vzbudilo pořádný rozruch. Zvlášť když se všeobecně očekávalo, že Němec ve Scudeii i s ohledem na koronavirem poznamenaný letošní ročník vydrží.

Opak je pravdou. Cesty italské stáje a čtyřnásobného mistra světa z Německa se letos na podzim rozejdou.

Zřejmě bez fanfár.

Vettel svou misi s názvem Ferrari nesplnil a vzhledem k tomu, jak se věci momentálně mají, asi už ani nesplní. Napodobit svůj velký vzor Michaela Schumachera se mu zkrátka nepodařilo.

Jenže, kdo místo něj? Okruh možných kandidátů sice vypadá na první pohled široce, avšak jmen jezdců, kteří reální připadají do úvahy je patrně jen pár. Španělská média už mají jasno.

Carslos Sainz obdržel dodatečně pohár za třetí místo v závodě v Brazílii | foto: McLaren

Podle nich se novým pilotem Scuderie stane Carlos Sainz. Oznámení o přesunu nynější hvězdy McLarenu z Wokingu do Maranella má dokonce přijít velmi brzy - do 48 hodin. Jen dodejme, že sám Carlos se dříve k možnosti svého přesunu do Ferrari nijak nevyjadřoval. Lípe řečeno tuto variantu nedementoval, což je možná to nejpodstatnější.

A další jména kromě Sainze? Nejčastěji se skloňuje Daniel Ricciardo či Nico Hulkenberg. Vyloučit nelze ani návrat Fernanda Alonsa, i když jeho opětovné vstoupení do řeky jménem Ferrari je spíše nepravděpodobné. Nebo spíše rovnou sci-fi.

Na koho byste si vsadili vy?