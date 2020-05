Přinese sezona 2022 nový tým? Otázky stále převládají nad odpověďmi

Je to už pár let zpátky, kdy naposledy vstoupil do Formule 1 nový a neokoukaný tým. To by se mohlo už brzy změnit. O vstup do královské třídy motorsportu totiž usiluje asijská stáj Panthera.

První zmínky o nově vznikajícím projektu spatřily světlo světa loni. Nutno říct, že zatím jde spíše jen o matné obrysy. Moc relevantních informací zkrátka nemáme. Panthera prý chtěla vstoupit do Formule 1 s příchodem ročníku 2021. Od svého záměru ale upustila s tím, že si chce počkat na rok sezonu 2022. Ta má být ve znamení nástupu nových technických pravidel.

Jenže současná ekonomická krize, která postihla celý svět její plány dost možná zhatí. Šéf týmu Benjamin Durand ale zůstává optimistou.

„Pořád hledáme způsob, jak se na startovní pole dostat v roce 2022. Jednáme s investory, připravujeme si podklady... Ještě před vypuknutím současné krize jsme měli skupinu lidí, která dělala základní práce ohledně aerodynamiky a s ní souvisejících věcí." líčí.

Každý nový uchazeč, jež se chce postavit na startovní rošt však musí nejdříve podat závaznou přihlášku. V případě Panthery se tak zatím nestalo.

Durand přiznává, že na celou záležitost bude mít vliv řada různých aspektů. Především pak ty, které zohledňují současnou nelehkou ekonomickou situaci. „Před dalšími kroky, které učiníme, si musíme počkat na to, jak se dění ve Formuli 1 vyvine. Jsou tu třeba spekulace o možnosti zákaznických vozů. Čas ukáže," uzavírá šéf týmu.