McLaren nebude oranžovým Mercedesem, ujišťuje Seidl při vývoji nového vozu

McLaren se sice chce vrátit mezi špičku Formule 1, hodlá to však dosáhnout svou vlastní cestou, nikoliv jen reverzním inženýrstvím a kopírováním svých soupeřů, jako to učinil Racing Point na základě detailních fotografií loňského vítězného monopostu, čímž se ostatně v Silverstone nikterak netají.

"McLaren je nezávislým výrobcem závodních vozů a chceme, aby to tak zůstalo. Jdeme za svými ambiciózními cíli a chceme jich dosáhnout pomocí tvrdé práce," ujišťuje šéf závodního týmu z Wokingu. Tam již pracují na vývoji nového vozu, který místo Renaultu bude pohánět Mercedes.

Seidl však svými slovy nechtěl naznačit, že Racing Point podvádí, jak někteří spekulovali: "Jsem si jistý tím, že na jejich voze je všechno legální. Nevidím základ pro protest. A kromě toho nemám tolik energie, abych jí mrhal. Pro mě jsou důležitější jiné věci jako například rozpočtová omezení."

McLaren je jediným týmem, který příští rok mění dodavatele motorů. Kvůli tomu dostal výjimku na úpravu šasi, byť technická pravidla jinak zůstávají kvůli současné koronavirové krizi zmražená, aby se ušetřily náklady. Nasazení nové generace monopostů bylo odloženo až na rok 2022.

Změna motorů je podle jezdce Landa Norrise jednou ze stovek tisíc vylepšení, která jeho tým potřebuje: "Jde o něco, na co se těším. Věříme, že to bude přínosem a že nám to pomůže učinit krok vpřed."

"Nebude to ale vším. Stále je spousta času, který musíme najít v samotném šasi a ne jen v motoru. Bude to tedy pomocí a krokem kupředu, ale v F1 jde o spoustu věcí, které zajišťují rychlost vozu F1 - a tohle je jedna ze statisíců," dodává Norris, jenž volný čas v současné době tráví hraním simulátorů přes internet.

