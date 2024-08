Jakou sezónu můžeme očekávat v roce 2025 a proč se po ní změní pravidla? Odpovídá Domenicali

Red Bull s Maxem Verstappenem vstoupili do letošního ročníku dominantně, soupeři se na něj v posledních podnicích ale dotáhli a fanoušci mohou sledovat atraktivní závody se spoustou předjížděcích manévrů. McLaren, Mercedes i Ferrari by mohli úřadující šampiony ve druhé části potrápit a zaútočit na zisk titulu.

"Velmi mě těší, že se děje přesně to, co jsem prohlašoval na počátku sezóny, kdy si všichni mysleli, že to říkám z politických důvodů. Tohle určitě bude pokračovat až do konce roku 2025. Rozhodně tam mám tento prvek sportovní akčnosti a dramatu," popisuje spokojený Domenicali.

Výkonnost týmů konverguje a závody jsou zábavné, přesto od roku 2026 dojde k zavedení nových pravidel a nové generace lehčích, bezpečnějších monopostů poháněných novými pohonnými jednotkami, s aktivní aerodynamickou pro snadnější předjíždění na dráze.

Stefano Domenicali působil v minulosti dlouhá léta u Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

Proč je to nutné? "Vždy existují důvody, proč děláme změny. Jako první ze všech: protože musíme mít náskok před tím, co děláme," vysvětluje výkonný ředitel Formule 1, jenž do roku 2014 šéfoval Scuderii Ferrari.

"A tato technická pravidla byla v daný okamžik, kdy bylo přijato rozhodnutí, přizpůsobena automobilkám zapojeným do F1, s odlišným druhem technologie, kterou bude zapotřebí použít. Věřím, že tohle je opravdu fundamentální a klíčové," pokračuje 59letý Ital.

"Navíc to, že nyní máme udržitelné palivo uprostřed tohoto technického projektu, urychlí proces zajištění dostupnosti této nové technologie pro svět mobility. Pomůže to vyvinout drop-in palivo s nižší cenou, což bude užitečné pro celosvětové trhy. O tom jsem přesvědčený," tvrdí Domenicali.

"F1 byla vždy velmi dobrá v urychlování procesů a pomáhání technologiím, aby se ubíraly správným směrem. To je skutečně to, co čekávám, a jsem si jistý, že všichni na tom pracují," dodává šéf F1.