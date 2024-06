Jak budou vypadat formule v roce 2026? FIA zveřejnila nová pravidla + VIDEO

Formuli 1 čekají za 2 roky velké změny, kromě nových pohonných jednotek spoléhající více na elektrickou energii a 100% udržitelná paliva se v ní představí také monoposty s přepracovanou aerodynamikou.

Hlavní změny u monopostů v roce 2026

- auta budou o 30 kg lehčí a tedy i agilnější

- aktivní aerodynamika ve formě pohyblivého předního a zadního křídla umožní těsnější souboje

- zlepšení možností pro předjíždění díky novému systému, který pilotům dodá více výkonu z baterií, pokud nebudou ztrácet více než sekundu na vůz před sebou

- zlepšení bezpečností pomocí pevnějších struktur a přísnějších testů

- šest výrobců (Audi, Ferrari, Ford s Red Bullem, Honda, Mercedes, Renault) pohonných jednotek, o jejichž výkon se budou rovným dílem starat baterie a motor s vnitřním spalováním

Nová pravidla budou plně představena v Montrealu před velkou cenou Kanady. Poté budou muset být být ještě schválena Světovou radou motorsportu na jejím zasedání 28. června.

"S touto sadou pravidel se FIA snažila vyvinout novou generaci vozů, které budou plně odpovídat DNA Formule 1 - auta, která jsou lehká, ohromně rychlá a agilní, ale která také zůstávají na špici technologií. Abychom toho dosáhli, tak naše pracovali směrem ke konceptu, který jsme nazvali 'mrštným vozem,'" popisuje Nikolas Tombazis, šéf FIA pro monoposty.

"Uprostřed této vize je přepracovaná pohonná jednotka s rovnoměrnějším rozdělením výkonu ze strany motoru s vnitřním spalováním a z elektromotoru. U šasi se nám podařilo snížit rozměry a hmotnost auta o 30 kg, což vede k větší dynamice auta.

Navíc představujeme vzrušující nové rysy pro zlepšení závodění: aktivní aerodynamiku pro dosažení velmi nízkého odporu na rovinkách a manuální odblokovací systém, který pilotům poskytne na požádání větší dávku výkonu z baterií, pokud budou blízko vozu před sebou," pokračuje Tombazis.

Byť výkon hybridní jednotky klesne na 400 kW, tak se výkon elektormotoru zvýší ze 120 na 350 kW - téměř o 200 %! Množství energie, kterou atua budou moci při brzdění rekuperovat, stoupne na 8,5 MJ na kolo.

