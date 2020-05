"Zákaznické vozy by měly být zdarma. Velké týmy by rok stará auta stejně vyhodily," říká Brown

Formule 1 se snaží za současné pandemie koronaviru cestu z krize. Nezávodí se a týmy jsou bez příjmů. Christian Horner z Red Bull prosazuje myšlenku využití zákaznických vozů, kdy by velké týmy prodali své starší monoposty těm menším.

"Proč jim zkrátka neprodávat celá auta, se kterými skončíme v Abú Zabí? Ať je mají. Jde o nejrychlejší a zároveň nejlevnější cestu ke konkurenceschopnosti. Můžou fungovat jako závodní tým se slušným produktem. Když byste tedy odkoupili Mercedes, Ferrari nebo Red Bull po Abú Zabí, proč ne?" táže se Horner.

Šéfovi McLarenu se tento nápad sice nelíbí, ale pokud by se měl v F1 prosadit, pak by podle něj měla být starší auta k dispozici zdarma: "Pokud bychom se vydali tímto směrem, tak bych se přimlouval za to, aby tato auta byla darována, pokud už opravdu chtějí, jelikož ty zákaznické, rok staré vozy by stejně tak nějak vyhodili."

Starší monoposty velkým týmům podle Browna stejně už moc k ničemu nejsou | foto: Red Bull Racing

"Nesouvisí s tím žádné náklady. Mají veškeré věci, které udělali, výzkum a vývoj, náhradní díly - měli by je svým zákazníkům dát a nic si neúčtovat. Nestálo by je to peníze. Pokud jim tedy opravdu jde o úsporu peněz u zákaznických týmů, pak jim tak auta dejte," navrhuje Brown.

Sám je proti zákaznickým vozům, podle něj by každý tým měl být v F1 zároveň i konstruktérem svého monopostu, ale jako krátkodobé řešení by byl ochotný je akceptovat.

"Víte, že nejsem fanouškem zákaznických aut. Všichni hovoří o DNA Formule 1, čímž je to, že lidé jsou vlastními konstruktéry. Podle mě už není normální to, co bylo kdysi, připadá mi to jako náplast. Mohlo by to na rok či dva problém vyřešit, ale pak bychom se museli vrátit zpět," dodává Brown.