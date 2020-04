Chystá se velký comeback? Domenicali zvěsti o návratu do Maranella popírá

Stefana Domenicaliho jistě není třeba představovat. Zkušený manažer byl dlouholetou součástí týmu Ferrari. Zažil slavné období, kdy stáj z Maranella v čele s Michaelem Schumacherem vládla Formuli 1. Mohl se učit od velikánů, jakými byli Jean Todt nebo Ross Brawn.

A byl to právě Domenicali, kdo po těchto personách převzal vedení Ferrari. Stalo se tak počínaje sezonou 2008. Pod jeho vedením získala Scuderia jeden mistrovský titul za triumf v poháru konstruktérů.

Pak ale v Maranellu začala doba temna...

Nelze říct, že by Ferrari nemělo šanci na tituly. Těch bylo dost. Hlavně mezi jednotlivci. Však si vzpomeňme na závěrečné závody ročníků 2008, 2010 a 2012. Jednou Felipe Massa a dvakrát Fernando Alonso byli hodně blízko zisku vysněného primátu. Ten jim ale vždy proklouzl mezi prsty.

Příchod hybridní éry znamenal pro Scuderii katastrofu. a Domenicali za ni zaplatil svou hlavou, neboť na počátku sezony 2014 rezignoval.

Nyní to vypadá, že by se na důvěrně známou adresu mohl vrátit. Spekulují o tom alespoň italská média. Domenicali sice aktuálně pracuje pro Lamborghini, to by ale nemuselo představovat výraznější problém.

„Lidi z vedení Ferrari znám dlouho. Často si spolu povídáme na téma cestovních aut. Ale můj návrat do Maranella? To je nepodložená fáma," říká čtyřiapadesátiletý funkcionář.

Ve schopnosti současného lídra Ferrari má totiž naprostou důvěru. „Binotta znám už dlouho, je to velmi schopný člověk. Dobrou práci odvádí jako technický ředitel i manažer týmu, pravidla hry se naučil rychle."

A co je podle Domenicaliho klíčem k návratu Ferrari na vrchol? „Jednoznačně potřebujete konkurenceschopné auto, vše ostatní jsou už jen maličkosti, které se dají vyřešit poměrně rychle," uzavírá.