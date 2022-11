Houpe se pod Binottem definitivně židle? Ferrari zatím lehce mlží

Abychom byli přesní, ony zvěsti o konci Binotta ve stájí se vzpínajícím se koníkem ve znaku zazněly poprvé už před posledním závodem. Nelze vyloučit, že pokud by souboj o post vicemistra Charles Leclerc prohrál, pakoval by se ve Švýcarsku narozený Ital, jenž 3. listopadu oslavil 53. narozeniny, ihned a bez pardonu.

Věc měla jít dokonce tak daleko, že Binotto měl být dle italských médií odvolán už v průběhu závodu, což stáj vehementně popírala a samotný šéf celou záležitost bagatelizoval, stejně jako skutečnost, že by jeho nástupcem měl být nynější muž v čele Alfy Romeo - Frédéric Vasseur. Teď však dochází k nové situaci - italské periodikum Corriere della Sera v pátek 25. 11. naznačila, že Binotto je připraven oznámit svou rezignaci.

Podle něj se jen čeká na výsledek jednání mezi vedením Ferrari a Binottem o podmínkách jeho odchodu. V Corriere bylo uvedeno, že by formální oznámení mohlo proběhnout už v pátek, ale místo toho přišla zpráva z centrály Ferrari, že k této záležitosti nic oficiálního sdělit nelze.

Piero Ferrari a John Elkann | foto: Scuderia Ferrari

V minulosti list Corriere della Sera uvedl, že hlavním důvodem byly rozepře mezi Binottem a prezidentem značky Johnem Elkannem. Přitom Elkann před GP Itálie odmítl jakékoli spekulace o ohrožení pozice Binotta v týmu jen kvůli tomu, že Ferrari nedokázalo odpovědět na stále se lepšící výkony Red Bullu a přijmout jeho výzvu. Prezident však také důrazně apeloval na šéfa závodní stáje, aby se tým nadále vyvaroval chyb, kterých se do té doby dopustil.

"V Mattia Binotta máme velkou důvěru a vážíme si všeho, co on a naši inženýři udělali, ale není pochyb o tom, že práce v Maranellu, v garážích na trati i na boxové zídce je nutno výrazně zlepšit. Je nutné pokračovat v progresu a to platí jak pro mechaniky a inženýry, tak piloty a celý manažerský tým, včetně jeho šéfa. Jsme svědky, že těch chyb je stále mnoho, a není rozhodující, jestli jde o spolehlivost, závodní projev či strategii. Důvěra vložená v osobu Binotta byla správná a vyplatila se. Jsme nyní opět konkurenceschopní a vyhráváme. Ale spokojení nejsme, protože se domnívám, že můžeme být ještě lepší," uvedl Elkann pro Corriere della Sera.

Šéf závodního týmu Ferrari samozřejmě nehodlá zavírat oči před zvěstmi, provázející svou budoucnost a pochopitelně i možný příchod Frédérica Vasseura. "Samozřejmě se tato spekulace objevila, mluvil jsem o téhle eventualitě s prezidentem Elkannem. Diskutovali jsme otevřeně o tom, jaký je nejlepší způsob v dalším posunu vpřed. Rozhodli jsme se vydat prohlášení, což je asi nejlepší způsob, jak tyto spekulace uzavřít. Je jasné, že existují, ale nemají žádné opodstatnění," vyjádřil se Binotto.

Vystřídá Mattea Binotta právě Frédéric Vasseur? | foto: Sauber Motorsport AG

Rodák z Lausanne se stal členem Maranellských v roce 1995 a postupně se propracoval až na post nejvyšší - na začátku sezóny 2019 nahradil Maurizia Arrivabeneho. Pokud jeho odchod bude potvrzen, má tým celou zimní přestávku na hledání náhrady. Frédéric Vasseur by byl logickým krokem, protože jeho práce v týmu Alfa Romeo je evidentní, ale objevilo se i jméno generálního ředitele Ferrari Benedetta Vigny. Uvidíme, co přinesou následující dny.