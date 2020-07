Šéf Ferrari vítězství před rokem 2022 už nečeká, vyjmenovává slabé stránky svého týmu

Ferrari se letos překvapivě propadlo až na pátou příčku mezi konstruktéry a rychlostně zdaleka nemá na dominantní Mercedes. V Maranellu si proto nedělají iluze o tom, že se by se ještě letos či příští rok mohli zapojit do bojů o vítězství - na své soupeře v krátkodobém horizontu odpověď nenajde.

"Procházíme obtížným obdobím, které začalo dávněji. Nevyhráli jsme šampionát konstruktérů od roku 2008 a šampionát jezdců od roku 2007. Díky aerodynamické kapacitě zažil vítězný cyklus Red Bull, potom Mercedes díky svým skvělým schopnostem v technologii hybridních motorů," uvádí Elkann.

"Letos nejsme konkurenceschopní kvůli projektovým chybám. Máme několik strukturální slabin, které již nějakou dobu existují v oblasti aerodynamiky a dynamiky vozidla. Také jsme ztratili ve výkonu motoru," vypočítává.

Ferrari postavilo nekonkurenceschopné auto, na což bude kvůli zmražení pravidel doplácet i příští rok | foto: Scuderia Ferrari

"Realitou je, že naše auto není konkurenceschopné. Viděli jste to na dráze a znovu to uvidíte. Dnes pokládáme základy pro to, abychom byli konkurenceschopní a vrátili se k vítězstvím, až se v roce 2022 změní pravidla. O tom jsem přesvědčený," pokračuje předseda Ferrari.

Dříve k tomu kvůli zmražení pravidel nedojde, fanoušci rudého týmu proto budou trpět i příští rok. "Hodně to Ferrari penalizuje vzhledem k bídnému začátku. Musíme být realisté a uvědomit si, že strukturální slabiny se s námi táhnou již celou dekádu, což přechod k hybridům ještě zvýraznil," vysvětluje Elkann.

"Souhlasili jsme s odkladem nových pravidel na rok 2022, protože jsme souhlasili, že jde o správnou věc pro zvýšení konkurenceschopnosti v rámci F1. Rozpočtové stropy nevnímáme jako omezení našich schopností vítězit. Vnímáme je jako výzvu," obrací pozornost k chystaným změnám v oblasti financování týmu.

Sebastiana Vettela (vlevo) od příštího roku nahradí Carlos Sainz, společně s Charlesem Leclercem vytvoří novou dvojici, která by se měla dočkat vítězného cyklu | foto: Scuderia Ferrari

"Naši inženýři, mechanici a piloti naleznou sílu a kreativitu ve vazbách, jež přivedou Ferrari zpět. Osobně jsem za posledních 10 let neviděl nikdy tak soudržného a silného ducha," pochvaluje si Elkann atmosféru v Maranellu navzdory sportovním neúspěchům.

"Fanoušci trpí stejně jako my, víme však, že jsou nám blízko. To je důvod, proč je důležité být přímočarý a upřímný. Čeká nás dlouhá cesta... Důležité je pracovat na trati i mimo ni soudržným způsobem, krok za krokem budovat takové Ferrari, jaké si přejeme," vybízí dále.

Někteří kvůli nekonkurenceschopnému vozu zpochybňují schopnosti šéfa závodního týmu Matii Binotta. Elkann však v něj má "totální důvěru... má všechny schopnosti a vlastnosti pro započetí nového vítězného cyklu. Byl u Ferrari s Todtem a Schumim. Ví, jak vyhrávat a od příštího roku bude pracovat s dvěma jezdci, kteří jsou mladí a mají stejné ambice jako my."