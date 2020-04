Ecclestone předpovídá Vettelův konec u Ferrari. Kam by podle něj mohl Němec zamířit?

Jaká bude budoucnost Sebastiana Vettela? To je v tuto chvíli stále nejasné. Německému šampionovi letos končí smlouva a prodloužení nové ještě oznámeno nebylo. Němec je navíc v nevýhodné vyjednávací pozici, protože jeho stájový kolega Leclerc uzavřel v Maranellu dlouhodobý kontrakt.

Už to ledacos svědčí o tom, s kým Italové ve střednědobém horizontu počítají. K tomu si připočtěme několik vzájemných kontroverzí, které se mezi Vettelem a Leclercem letos odehrály. Vyvstává tak otázka, jestli bude chtít Ferrari riskovat něco podobného i v budoucnu.

Řada hlasů tvrdí, že ne. Mezi takové se řadí taktéž Bernie Ecclestone. Ten předpovídá Vettelův konec v červeném. Podle něj by zkušený pilot mohl zamířit k McLarenu. Scuderia už prý patří mladému Leclercovi. Sebastianova perspektiva ve Ferrari už je tak nulová. To je alespoň názor Bernieho Ecclestona.

„Mám pocit, že Seb doplácí na Leclerca. V důsledku jeho angažování se mu zhoršila pozice v týmu. Tým okolo Leclerca navíc řídí syn prezidenta FIA, což je pro Monačana výhodou. Mám pocit, že Seb potřebuje více podpory, která se mu obzvláště od Binotta nedostává. Podle mě proto hledá pro příští sezonu jiné možností,“ líčí Brit.

¨Právě takovou možností může být McLaren. Carlos Sainz totiž začíná být na přestupovém trhu poměrně žhavým artiklem. Mladý Španěl je spojován například s Ferrari. Pokud by do Maranella opravdu odešel, museli by ve Wokingu logicky hledat náhradu, přičemž je známo, že šéf týmu Andreas Seidl má s Vettelem velmi dobré vztahy.

„Určitě to tak je. McLaren přestupuje na motory Mercedes, to by mohla být pro Sebastiana zajímavá příležitost,“ předpovídá Ecclestone.