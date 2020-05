Ferrari dá přednost Sainzovi před Ricciardem, tvrdí Verstappen

I když přestupy ještě nebyly oficiálně potvrzeny, pilot Red Bullu má o přesunech svých kolegů jasno. V rozhovoru s Davidem Coulthardem probírali současnou situaci po potvrzení rozchodu Sebastiana Vettela s Ferrari a možnosti Carlose Sainze a Daniela Ricciarda.

Na otázku, zda Vettelova náhrada bude mít "italsky znějící jméno ne to bude pilot se španělsky znějícím jménem," Max s úsměvem odpovídá: "Myslím, že to bude italsky znějící jméno. Uvidíme. Nakonec jde jen o odhadu, budeme si muset počkat."

Verstappen kdysi závodil společně se Sainzem za Toro Rosso v roce 2015 a v první části roku 2016, než byl povýšen k Red Bullu. Španěl poté zamířil v roce 2018 k Renaultu, kde jej nahradil Ricciardo, proto pak zakotvil u McLarenu, s nímž loni obsadil mezi jezdci výborné 6. místo.

Daniel Ricciardo se má přesunout z Renaultu k McLarenu na Sainzovo místo | foto: Renault Sport F1

Verstappen má podepsanou dlouhodobou smlouvu s Red Bullem, což jej vylučuje ze seznamu potenciálních kandidátů na místo u Ferrari. "Můžu vám říci, že to rozhodně nebudu já. Jsem u Red Bullu. Je to skvělý tým. Jsem si jistý tím, že učiní to správné rozhodnutí ohledně svého příštího jezdce."

Šéf Renaultu Cyril Abiteboul o možnému setrvání Ricciarda minulý týden uvedl: "Chtěli bychom, aby Daniel byl součástí našeho strategického plánu, jenž se točí kolem velkých investic do vozu pro rok 2021. Pravidla byla odložena o rok, takže půjde o auto pro sezónu 2022, ale to neznamená, že bychom polevovali v tom, co musíme udělat letos a příští rok. Samozřejmě víme, že se musíme soustředit na to, co našemu týmu doposud scházelo - nešlo přitom o rychlost jezdců."

Ricciardo se však již rozhodl odejít a včera o tom svůj tým informoval. Otázkou nyní zůstává kdo půjde k Renaultu vedle Estebana Ocona na místo uvolněné Ricciardem. Bude Vettel ochotný pokračovat s méně konkurenceschopným vozem, vrátí se do F1 Fernando Alonso, který vyjádřil ochotu zkusit potřetí své štěstí s francouzským týmem, nebo se dočkáme jiného překvapivého řešení?