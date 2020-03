Leclerc a Hamilton. To je Massův vysněný jezdecký tandem u Ferrari

Kdo bude týmovým parťákem Charlesa Leclerca u Ferrari? To je otázka, na kterou stále neznáme odpověď. V současné koronavirové krizi vlastně ani není prioritou. Její rozřešení se ale každopádně blíží. Sebastianu Vettelovi totiž končí smlouva se závěrem letošní sezony. Šéf Scuderie Mattia Binotto chtěl o jeho osudu rozhodnout po GP Španělska.

Jenže ta se neodjede. Barcelonský závod byl totiž zrušen. Ostatní Velké ceny na tom navíc nejsou o moc lépe, takže to, kdy aktuální ročník odstartuje zatím není jasné. Nastalý scénář může být pro Sebastiana Vettela teoreticky výhodou. Maranello možná dojde k závěru, že si chce zkušeného pilota ponechat, aby si zajistilo kontinuitu. Stejně tak ale nelze vyloučit druhý a naprosto opačný scénář – Sebastianovo nahrazení.

¨K celé záležitosti se vyjádřil také Felipe Massa. Brazilec už je nějaký ten pátek mimo kolotoč Formule 1, avšak znalosti s prostředím Ferrari má velké. Vždyť strávil v kokpitu rudého vozu celou řadu dlouhých sezon. V Maranellu zažil Michaela Schumachera, Fernanda Alonsa i Kimiho Raikkonena.

Lewis Hamilton a Charles Leclerc v kvalifikaci v Brazílii | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nyní by se přimlouval za angažování Lewise Hamiltona. Právě britského šampiona by totiž chtěl vidět vedle ambiciózního Leclerca. Uvědomuje si však, že by se tím mohl zastavit Monačanův výkonnostní progres, to v případě, pokud by Charles na Lewise rychlostně nestačil.

„Bylo by skvělé, vidět Charlesa a Lewise v jednom týmu. Leclerc by na to ale mohl doplatit, pokud by ho Hamilton porážel. V takovém případě by to pro něj bylo špatné,“ hlásí Massa.

Brazilec zastává názor, že si v Maranellu současný jezdecký tandem ponechají. Z jeho pohledu není důvod ke změně. Vettel s Leclercem prý dávají dohromady mix zkušeností a potenciálu. Ale kdyby k jezdecké rošádě přece jen došlo, Massa by okamžitě sáhl po jednom jménu.

„Daniel Ricciardo je velmi dobrý jezdec. Vždy je zábava, když ho sledujete při závodech,“ radí Massa svému bývalému zaměstnavateli.