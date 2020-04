Zrušení celé sezóny by bylo velkou ranou. AlphaTauri s každým neodjetým závodem přichází až o 55 mil. Kč

Prvních 9 podniků již bylo zrušeno či odloženo, podobný osud nejspíše čeká také Velkou cenu Francie i Belgie kvůli restrikcím, jež přijaly tamější vlády. I když některé země uvolňují svá opatření, tak pořád není jasno, kdy a zda vůbec sezóna odstartuje.

Pokud by se letos nezávodilo, mělo by to podle Carlose Sainze velmi negativní důsledky: "Raději si myslím, že bude méně závodů, než bych si měl představit, že bude vše zrušeno. Škrtnutí sezóny by bylo velkou ranou, kterou by bylo velmi těžké strávit."

"Pokud se situace nedostane pod kontrolu, pak by to bylo pochopitelné. Mělo by to však velmi negativní důsledky pro sport a všechno kolem. Ohrožena by byla spousta pracovních míst, a to není nikdy dobré," upozorňuje pilot McLarenu.

"Jsem si jistý tím, že s odsouhlasenými pravidly a s nedávno učiněnými rozhodnutími se dočkáme vyrovnanější a udržitelnější Formule 1. Jde o sport plný vynikajících lidí, skvělých inženýrů a profesionálů, s parádní infrastrukturou. Myslím si, že můžeme být příkladem, jak z této situace vyjít ještě silnější," domnívá se Sainz.

Letošní šampionát bude podle Carlose Sainze hodně odlišný od toho, na co jsme byli zvyklí | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

10 závodů, super-sezónu raději ne

Pokud se sezóna rozjede, tak podle něj bude čítat méně než 15 závodů: "Momentálně se zvažuje spousta možností. Už oznámili zrušení některých velkých cen, jako například Monako. Městské okruhy to mají těžší kvůli všemu tomu nepořádku, který s nimi souvisí, a náročnosti na adaptaci prostředí."

"Osobně se domnívám, že se v sezóně přiblížíme 10 závodům - něco mezi 8 a 14, řekl bych - spíše než 20. Když se na to podíváte a spočítáte si to, tak pro víc není prostor. Jsem si jistý tím, že sezóna bude mnohem kratší, než uváděl původní kalendář.

Možná se na stejném okruhu odjede více než jeden závod, zřejmě za zavřenými dveřmi a možná se bude jezdit dva místo tří dnů. Půjde o dost odlišný šampionát, než jsme v historii F1 doposud viděli," dodává Sainz, jemuž se nápad se super-sezónou rozprostřenou do dvou let (2020 - 2021) po vzoru WEC nelíbí.

Továrna týmu AlphaTauri v italské Faenze zeje prázdnotou | foto: Scuderia Toro Rosso

Desítky ztracených milionů a ekonomická katastrofa

Podle šéfa AlphyTauri Franze Tosta přicházejí s každým zrušeným závodem o desítky milionů: "Smlouvy jsou nastaveny tak, že přicházíme o příjem proporcionálně, pokud se závody nejedou. dohodnutá částka je pak snížena. Když se velká cena nejede, pak nás to vychází na 1,5 - 2 mil. Eur."

"Pokud začneme v červenci, tak to s přimhouřeným okem zvládneme. Pokud ne, tak to bude kritické. Pokud se celý rok nic neuskuteční, půjde o velmi kritickou situaci. Když nedostane vůbec žádný příjem, jde samozřejmě o ekonomickou katastrofu," děsí se Tost.

Týmy proto jednají s FIA a Liberty o dalším snižování rozpočtových stropů, což by mělo pomoci udržitelnosti F1: "Nemůžeme předpokládat, že bychom v současné době mohli normálně pokračovat. Je nemožná pokračovat v utrácení na takové úrovni," komentuje šéf stáje AlphaTauri.

"Jeden příklad: 'Je to pro nás stále nezbytné mít v aerodynamickém tunelu tolik lidí, kolik jich máme teď?' Potřebujeme vědět, které závody pojedeme, jakých dosáhneme příjmů a jak to bude se sponzory. Zůstanou či odejdou? Jaká bude celá ekonomická situace? Pouze pak můžeme jednat o rozpočtových stropech," dodává.