McLaren v Austrálii nenastoupí, člen jeho týmu má koronavirus

Zatímco u Haasu se u všech tří mechaniků a jednoho inženýra nepotvrdila nákaza nemocí Covid-19, od McLarenu už tak dobré zprávy nepřicházejí. Jeden z jeho členů, jenž byl po příznacích v karanténě na hotelu, má koronavirus.

McLaren na to reaguje tím, že do Velké ceny Austrálie nenastoupí. "Potvrzujeme, že se stahujeme z GP Austrálie 2020. Na tuto možnost jsme se připravovali a na místě máme podporu pro své zaměstnance, kteří vstoupí do karantény. Tým spolupracuje s patřičnými místními orgány, aby napomohl jejich vyšetřování a analýze."

Šéfové týmu Zak Brown a Andreas Seidl o tomto rozhodnutí před chvíli informovali Formuli 1 a Mezinárodní automobilovou federaci. K tomuto závěru dospěli na základě povinnosti postarat se nejen o zaměstnance McLarenu, ale také o partnery, soupeře, fanoušky Formule 1 a její akcionáře.

Vedení soutěže nyní řeší, co bude dále. Sportovní ředitel F1 Ross Brawn již dříve prohlásil, že se velká cena nepojede, pokud se jí nebude moci účastnit i jeden z 10 týmů. "Nemohlo by jít o závod mistrovství světa F1, těžko by to fér," uvedl.

Očekáváme tedy, že dojde ke zrušení závodu v Austrálii. Velká cena Číny již byla odsunuta na neurčito, příští týden v Bahrajnu se mělo závodit bez diváků, vzhledem k vývoji v padoku (rozšíření koronaviru, potenciálně je nyní kvůli úzkému kontaktu nakaženo více lidí) je však i to nepravděpodobné. Italské týmy čeká náročný návrat domů, protože letecké společnosti ruší spoje kvůli celostátní karanténě. Místní autority mohou uvalením karantény na týmy F1 navíc zcela zablokovat.

Úřadující šampion Lewis Hamilton dnes již dříve uvedl, že pro něj byla "šokující" snaha uskutečnit Velkou cenu Austrálie. Někteří piloti sice byli na vážkách, proti se však vyslovili i další: podle veterána Kimiho Räikkönena by "to nebylo správné." Lidé v padoku nyní kritizují vedení F1 za to, že závod nezrušilo dřív - ušetřily by se tím totiž čas všech a zbytečné náklady na cestování a přepravu velkého množství materiálu.