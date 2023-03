Nováček vs. zkušenosti: McLaren vyzdvihuje pokrok Piastriho, Haasu se vyplácí sázka na Hülkenberga

McLaren dává šanci talentovanému mládí

Piastri sice zažil v Bahrajnu frustrující debut, když po chybách nepostoupil do Q2 a ze závodu jej vyřadili problémy s elektrické problémy pohonné jednotky, v Džiddě však předvedl parádní výkon, když postoupil až do závěrečná části kvalifikace, aby do Velké ceny Saúdské Arábie startoval z 8. místa.

"Pozorovali jsme fakt velký pokrok Oscara. Lando je samozřejmě naprostou jistotou. U Landa víme, jak je na tom. To jsou pozitivní věci, pro mě však to hlavní zůstává stejné. Musíme tvrdě pracovat na vylepšení vozu a vrátit se v závodění tam, kam patříme," říká šéf McLarenu Andrea Stella.

Udělal podle něj Piastri najednou takový pokrok mezi dvěma podniky? "Neřekl bych, že udělal velký pokrok. podle mě se zlepšuje s každou částí. Ale když se ohlédnete zpět, v 1. tréninku byl trochu konkurenceschopnější než v Bahrajnu, v tom druhém byl ještě blíže a ve třetím se Landovi v podstatě vyrovnal. Stavěl na tom v kvalifikaci a pak v závodě předvedl velmi silnou formu. Podle mě jde o neustálé pokrok, což je nakonec ten plán, který jsme měli s Oscarem," odpovídá Stella.

Oscar Piastri | foto: Alpine F1 Team

Nyní jeho nováčka čeká domácí víkend: "Je velmi klidný klukem, udrží se ve své bublině. Ale rozhodně musíme zajistit, aby se mohl soustředit na závodění a na udržení výjimečného tempa pokroku mezi každou částí víkendu."

Jak bude Melbourne svědčit jejich vozu MCL60? "Trať je z pohledu přilnavosti asfaltu, rychlosti v zatáčkách podobná spíše Saúdské Arábii než Bahrajnu. Takže se na ni těšíme s tím, že budeme moci znovu bojovat o Q3 a body v závodě," dodává Stella.



Haas preferuje zkušenosti

Zmiňovaný Haas již má nováčku dost, po loňské sezóně se zbavil Micka Schumachera a po dvou velkých cenách je jeho šéf Günther Steiner moc rád, že vzali Hülkenberga, byť nějakou dobu nezávodil: "Myslím, že nám dál to, co jsme hledali. A hned jsme to mohli pozorovat. Kevin se v kvalifikaci trápil, Nico nikoliv."

Nico Hülkenberg | foto: Haas F1 Team

Uvědomuje si, že zkušenosti 35letého německého jezdce jim můžou pomoci: "Proto jsme jej vzali. Myslíte si, že to říkám, protože se můžu ohlédnout zpět, ale my jsme všichni věděli, kudy se všichni v rámci těchto pravidel budou ubírat."

"Všechno se sbližuje. A malé, nebo spíše velké věci, jako je jezdec, udělají rozdíl, už jen v tom dostat hned to nejlepší. A to jsme chtěli, zkrátka zkušeného jezdce, který nás může navést tímto směrem. Takže jsme samozřejmě velmi spokojeni s tím, jak to dopadlo," pokračuje Steiner.

Hülkenberg, jenž ve 183 velkých cenách nasbíral za svou kariéru již 521 bodů, v obou letošních kvalifikacích Magnussena porazil: v Bahrajnu skončil 10. a v Saúdské Arábii 11., zatímco jeho týmový kolega vybojoval 17. a 13. pozici.