McLaren zažil po mnoha letech ten nejlepší začátek předsezónních testů, Seidl je moc spokojený

Na stáj z Wokingu čeká náročný boj o obhájení čtvrté pozice mezi konstruktéry, protože z předběžných odhadů prvního testu jsou před ní kromě špičkových tří týmů minimálně také Racing Point, který okopíroval loňský Mercedes. Střed pole čítající také Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas či Renault se zatím zdá být velmi vyrovnaný, všichni se ale v Barceloně minulý týden s novou technikou spíše seznamovali a na výkonnost a ladění detailů se zaměří až tento týden.

McLaren si nicméně velmi pochvaluje to, jak předsezónní období začal: "Abych byl upřímný, jsme opravdu, opravdu, opravdu spokojeni s tím, jak to prozatím jde - z různých důvodů. Za prvé, když se odíváte na počet kol a spolehlivost, kterou zatím prokazujeme, tak jde pro McLaren o ten nejlepší počátek zimních testů za mnoho let," hodnotí šéf týmu Andreas Seidl.

"To je jednoduše odměnou a znamením pro celý tým, že se vyplácí veškerá ta tvrdá práce, kterou jsme minulý měsíc vložili do tohoto pokroku, takže z toho mám velkou radost," pokračuje Seidl, jehož stáj minulý týden za tři dny zvládla ujet 1969 km.

McLaren během testování v Barceloně | foto: McLaren

"Pokud jde o program a testovací položky, tak jsem s nimi také velmi spokojený, protože jsme toho už hodně zvládli z našeho seznamu úkolů. Bez těch omílaných témat se spolehlivostí jsme jednoduše mohli každý den mohli absolvovat tak, jak jsme to plánovali," přibližuje šéf McLarenu.

Během prvního týdne zajel Carlos Sainz až 12. nejrychlejší čas, který byl 2,1 s pomalejší než nejlepší pokus Mercedesu. Pro Seidla to však zatím moc neznamená: "Soustředíme se na sebe, nesoustředíme se na časy na kolo. Neustále také na auto nasazujeme nové díly, některé z továrny dorážejí na poslední chvíli."

"Je skvělé pozorovat to tempo, v němž pokračujeme. Jak jste si mohli všimnout [v pátek], zkoušeli jsme dopoledne například nové přední křídlo. A auto dělá přesně to, co od něj očekáváme. Je to skvělé mít takovou korelaci, jsem moc spokojený," popisuje Seidl.

Nejlepších časů, použité směsi pneumatik a počet kol během prvního testování v Barceloně | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Poté, co se zaměřili na poznání nového auta, se tento týden budou snažit nasadit mnoho dalších novinek, aby byli na počátku sezóny v Austrálii ve formě: "Máme připravený program neustálého nasazování nových dílů na trati také v tomto dalším týdnu, abychom z auta dostali co nejvíce, než zamíříme do Melbourne."

"Pokud jde o výkonnost, tak si myslím, že je na hodnocení stále velmi brzy. My jsme spokojeni s tím, co zatím máme. Jak už jsem řekl, auto se chovalo tak, jak bylo zamýšleno, v tomto nemáme žádné otazníky," dodává šéf McLarenu.