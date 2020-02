Ferrari začne od zítřka pracovat na výkonnosti. Co způsobilo selhání Vettelova motoru?

Scuderia za nejrychlejším časem Valtteriho Bottase zaostala téměř o 2,5 sekundy, jezdila nicméně na tvrdších pneumatikách s větším množstvím paliva a nižším výkonem motoru. Její šéf Mattia Binotto nezastíral zklamání z dosahovaných časů, podle něj rozhodně nejsou na čele.

Fanoušky Ferrari ale uklidňuje tím, že "na výkonnosti začnou pracovat" teprve během druhého týdne testů, "přičemž se pustí do simulací kvalifikace a závodu." Jejich program zahájí ve středu Sebastian Vettel, odpoledne předá vůz SF1000 týmovému kolegovi Leclercovi. Zbývající dva dny si piloti rozdělí: čtvrtek Vettel a v pátek vše uzavře Leclerc.

V Maranellu už také odhalili příčinu selhání jejich pohonné jednotky, kvůli Vettel minulý týden zůstal stát na trati. Auto mělo za sebou kolem 1300 kilometrů, což podle Binotta bylo na poruchu "velmi brzy vzhledem k do té doby ujeté celkové vzdálenosti."

V čem tedy spočívala příčina? "Jednotka, která měla minulý pátek problém, byla v Maranellu rozebrána a zkontrolována. Za chybu mohl nestrukturální problém s mazacím systémem," vysvětluje Ferrari ve svém popisu.

Pode nich nejde o nic vážného: "Není to důvod ke znepokojení a práce na nápravě už probíhají," vysvětluje italský tým dále. Kvůli nespolehlivosti patřil k posledním třem týmům z pohledu ujeté vzdálenosti, proti loňsku si nejvíce pohoršil i dosahovaných časech.

Napraví tento týden pošramocenou pověst, naplní své fanoušky optimismem a bude moci letos konečně bojovat o titul? To budeme moci od zítřka sledovat během posledních testů v Barceloně, kde bude Scuderia pod drobnohledem.

