Mercedes vysvětluje výkonnostní špičky, které způsobily katastrofu. V Mexiku se sveze Antonelli

Stříbrné šípy do Spojených států přivezly svůj poslední balík vylepšení pro vůz W15. Oba piloti se ale trápili s jeho ovladatelností, což vedlo k haváriím v zatáčce č. 19 - Hamilton odstoupil ze závodu již v 2. kole.

Podle Allisona k potížím ale vedlo nastavení, kdy bylo auto příliš nízko nad zemí, nikoliv nové díly samotné: "Prožili jsme kostrbatý víkend. Na voze jsme měli nové šaty, naše vylepšení č. 19, z něhož jsme byli docela nadšení a stále jsme."

"Ale měli jsme také hromadu věcí, které nejsou normální. Lewis dostal smyk ve volném tréninku. George také málem ztratil kontrolu nad zadní části vozu. Havaroval v kvalifikaci, Lewis v závodě. Všechny věci, které jsme zkontrolovali, naznačují, že balík vylepšení se choval tak, jak bychom očekávali. Přítlak tam byl," pokračuje technický ředitel Mercedesu.

"Před smyky jsme neviděli nic, co by narušovalo struktury průtoku pod vozem. Máme všechny důvody si myslet, že vylepšení byla dobrá a my si je ve zbytku roku užijeme. Špičky, které nás poslaly do bariér při neobvyklých příležitostech, způsobovalo to, že auto bylo příliš nízko, bylo příliš tuhé. Kvůli tomu se nepřijatelně zhoršovala ovladatelnost," prozrazuje Allison.

"Kvůli sprintovému formátu víkendu máte na vyladění méně času. V dalších závodech se budeme držet vylepšení a pokud budeme končit ve štěrku, tak si dáme dohromady dvě a dvě. Ale podle mě k tomu nedojde. Podle mě se místo nepříjemného víkendu dočkáme více toho příslibu, který jsme viděli u Lewise v kvalifikaci před sprintem a u George, jenž byl také velmi blízko čela," věří 56letý Brit.

Tento víkend se v 1. tréninku posadí za volant Hamiltonova vozu mladý Kimi Antonelli, jenž v Monze krátce po svém debutu s W15 havaroval. Příští rok u Mercedesu nahradí Lewise na pozici závodního pilota, proto potřebuje sbírat další zkušenosti.

"Těším se na jízdu v 1. tréninku a na to, že sehraju svou roli v pomoci týmu s dobrým začátkem na trati tento víkend. Pro mě půjde o nový okruh, na který jsem se tvrdě připravoval. Nadmořská výška jej činí unikátním a jde o výzvu, na kterou se moc těším. Chci poděkovat týmu za poskytnutí této příležitosti k mému příspěvku," komentuje 18letý rodák z italské Bologni.

Druhý trénink bude prodloužen o 30 minut za účelem pomoci Pirelli s vývojem pneumatik pro sezónu 2025, kdy by měly být směsi o něco měkčí. Italský výrobce také zvažuje zavedení šesté směsi C6. Každý pilot v Mexiku dostane pro tento účel dvě sady pneumatik navíc - jednu letošní jako základ pro srovnání a jednu vyvíjenou pro rok 2025 (ani jedna nebude mít na bočnicích barevné značení).

