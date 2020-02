Mercedes představil nový vůz W11, Hamilton s Bottasem s ním již krouží po dráze

Mercedes se bude letos snažit o vytvoření rekordu v podobě sedmi titulů v řadě za sebou - v hybridní éře ještě stále nenašel přemožitele. Získal nového partnera - společnost Ineos, kvůli které upravil své zbarvení: na voze je více červené v oblasti airboxu či bočnic křídel.

Nový vůz W11 je evolucí loňského W10, patnáct set zaměstnanců se však přes zimu snažilo vylepšit všechny detaily včetně pohonné jednotky, s jejímž výkonem loni zaostával za Ferrari.

Přední křídlo Mercedesu W11 | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

"U Mercedesu je patrná velká hrdost na to, že jsme dokázali vyhrál minulý šampionát a nyní máme šest doublů za sebou, což se ještě nikomu nepovedlo. Zároveň je tam ale také spousta skepticismu, jelikož víme, že na úspěchy z minulosti nemůžeme spoléhat," upozorňuje šéf týmu Toto Wolff.

"Všichni opět začínáme s nulou bodů a my věříme, že rok 2020 bude obzvlášť náročný, protože se týmy na něj hodně soustředili a některé začnou svou pozornost přesouvat k roku 2021. Vyvážit to správně je velmi důležité, není to nejjednodušším úkolem," říká Wolff.

Deflektory Mercedesu W11 | zdroj: Schwartz Mercedes-Wartburg

Na co se Mercedes při vývoji W11 zaměřil? "Pravidla zůstala v podstatě stejná, takže to bylo jen o tom, abychom nepolevili ve vývoji balíku, který ná loni velmi dobře fungoval. Kdybychom se snažili jen šperkovat loňský základ, tak bychom došli k nějakým ziskům, ale mohlo by nás to nakopat kvůli zákonu klesající návratnosti," odpovídá technický ředitel James Allison.

"Chtěl jsme změnit hlediska konceptu auta, která není možné měnit během sezóny, abychom pro novou sezónu získali plodnější platformu. Pokusili jsme se udělat několik pečlivě vybraných změn v architektuře, abychom pokračovali ve silném vývojovém tempu i přes poněkud stárnoucí pravidla," vysvětluje Allison.

Srovnání nového Mercedesu W11 s loňským modelem (vlevo) | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

Konkrétně pak vybírá tři oblasti: "Jedna je vpředu, jedna uprostřed a jedna na zádi. V předu jsme akceptovali větší strukturální složitost kolem těhlic a ráfků kol, abychom poskytli celkově výkonnější komplet. Uprostřed jsme následovali trend z boxové uličky tím, že jsme snížili boční nárazové trubice, což vede k aerodynamickým ziskům. Na zádi jsme šli do dobrodužnějšího rozvržení zavěšení, abychom uvolnili příležitosti pro aerodynamický vývoj."

"Pracovali jsme jako vždycky na každém milimetru čtverečním auta, abychom se našli zlepšení za této stabilní sady pravidel. Byli jsme za to odměněni množstvím přítlaku, který jsme našli od posledního loňského závodu. To nám dodává důvěru, že tři naše projekty poskytly rozumné základy pro vybudování výkonosti, která by jinak u auta pro rok 2019 nebyla možná," usmívá se Allison.

Hamilton s Bottasem si nové auto v Silverstonu v rámci filmovacího dne hned vyzkoušejí, snímky z okruhu a další informace přineseme později.