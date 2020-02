McLaren se snaží u MCL35 vyřešit slabinu středu pole. Key o svém díle, užší karosérii a lehčím lakování

"Musíte si stanovit cíle, na kterých budete pracovat, protože potřebujete nějak zjistit, kde se potřebujete nacházet. Jedním z nich je dostat se dopředu, ale to je obrovský krok ve srovnání s tím, kde se nacházíme nyní," začíná konstruktér Key.

U McLarenu si uvědomí, že tak velký skok jako loni už neudělají a že letos na vítězství mít stále nebudou, protože jejich ztráta na čelo byla i na konci minulé sezóny hodně velká. "Zvládnout to během roku by byl ohromný krok vpřed. Měli jsme určité cíle založené na tom, co jsme se naučili loni, kde jsme našli své slabiny, které jsme opravdu chtěli vyřešit," pokračuje zkušený Key, jenž přišel loni z Toro Rosso.

"A mohli jsme vidět, že některé z těchto slabin byly podobné slabinám týmů, se kterými jsme bojovali, když to srovnáme s většími třemi týmy. Proto jsme se blíže podívali na tyto oblasti a učinili jsme v nich pokrok. Ze střednědobého hlediska je naším cílem udržet svou pozici a snad ztrátu i trochu stáhnout a stavět na tom. Pokud tu budeme zvládat, pak splním realistický cíl, který máme," poukazuje dále na snahu, aby si McLaren nepohoršil vůči loňské sezóně, v níž skončil celkově čtvrtý.

Představení nového vozu MCL35 | foto: McLaren

Již loni ve Wokingu sice přišli na pár nápadů, jak zlepšit výkonnost vozu, jenže je kvůli omezení v podobě geometrie zavěšení nemohli realizovat. "Dívali jsme se na nové koncepty mimo to, co jsme se během roku naučili z MCL34. Proto jsme několik oblastí změnili."

"Karosérie následuje trend, který podle mě narůstá - s velmi úzkými bočnicemi, které představují cvičení ve vnitřním uspořádání. Museli jsme kvůli těmto věcem začít plánovat celkem brzo, protože to zahrnuje instalaci motoru atd.," vysvětluje hlavní konstruktér McLarenu.

"Podobné cvičení nás čekalo s převodovkou, aby odpovídala té filozofii. Hodně práce jsme odvedli také na zadním zavěšení, tudíž od kokpitu dozadu jde o hodně odlišný přístup, než jsme volili dříve - v tomto opravdu spočívaly ty koncepční věci." MCL35 vzadu ale na první pohled nevypadá nikterak revolučně, proto se nabízí otázka, nakolik tým při představení vozu skrýval detaily, jenž se na něm objeví později při testech, nebo zda se nacházejí spíše pod kapotou.

McLaren MCL35 | foto: McLaren

"Řekněme, že v přední části je spousta technologií, které byly realizovatelné jen s novým vozem - ty jsme také zavedli. To jsou tedy ty nové věci. Ale jak už jsem řekl, všechno to je založeno na tom, co jsme se naučili loni - i když ne úplně všechno," říká 48letý inženýr.

"MCL34 je v podstatě také otcem mnoha konceptů na voze. Pokoušeli jsme se přenést to, co jsme se loni naučili, jelikož jsme auto navrhovali zároveň s rozvojem toho druhého, šlo tak trochu o proces. Využili jsme ty možnosti, které jsme u MCL34 s jeho geometrií nemohli," přiznává Key.

"Došlo i k určité změně zbarvení a značení, vzhled je hodně čistý, ale souvisejí s tím technické přínosy - rozhodně jde o váhový přínos, ale také o další věci. Vlastně jde o kombinaci nátěrů, které s tou barvou pokrývají auto," poukazuje na úpravy ve vzhledu a matný finiš, s nímž u lakování McLaren přichází vůbec poprvé.

"Fajn je ale to, že dochází k dobré, těsné spolupráci s našimi marketingovými a technickými potřebami. A přišli jsme na řešení, s nímž jsou spokojeny obě strany. Celkově jde o cestu. není to jednoduché přeměnit něco takového, ale myslím si, že to je přínosné pro všechny, takže jsem s tím spokojený," dodává Key.