Vettel se Leclerca nebojí. "On neoslabil mou pozici v týmu," říká

Ferrari čeká druhá sezona s jezdeckým tandemem ve složení Sebastian Vettel – Charles Leclerc. První rok společného soužití těchto dvou závodníků v jednom týmu přinesl celou řadu situací, kdy mezi oběma doslova tryskalo napětí.

Tím lépe postaveným v celkovém hodnocení mistrovství světa byl nakonec mladší Leclerc, což podle mnohých pozorovatelů zapříčinilo oslabení pozice Sebastiana Vettela. Čtyřnásobný mistr světa se po svém příchodu do Maranella těšil nezdolné přízni a důvěře. To se však mělo změnit v době, kdy Kimiho Raikkonena nahradil v druhé sedačce stáje z Maranella právě mladý Monačan.

Přízeň většiny z týmu se měla přiklonit právě na jeho stranu. Řada zdrojů už dokonce mluví o tom, že Vettelův osud ve Ferrari je takřka zpečetěn. Němec to tak ale nevidí. Podle něj budou mít oba kohouti na začátku následující sezony stejné podmínky k tomu, aby ukázali svůj talent.

Piloti Ferrari v barvách pro sezónu 2020 | foto: Scuderia Ferrari

„Nemyslím si, že by Charles ohrozil moji pozici v týmu. Oba máme stejné podmínky, stejné auto a stejně tak stejnou šanci na úspěch. Tak to bylo i loni. Já v tom nevidím problém,“ říká před startem nového ročníku Vettel

Čtyřnásobný světový šampion vidí jako hlavní prioritu snahu o vývoj nového vozu. Na té by měl celý tým společně pracovat. „Teď nám jde o nový vůz. Na ten se musíme zaměřit, nechceme teď řešit naši pozici v týmu,“ hlásí.

Bývalá hvězda Red Bullu zatím nechce ani řešit svou budoucnost. Na vše je z jeho pohledu dostatek času. Svou pozornost teď upíná k tomu, aby na začátku sezony předváděl co nejlepší výkony. „V určité fázi se budeme muset zaměřit na otázku mojí budoucnosti. Na to je však dostatek času. Nestresuji se tím. Necítím se být pod tlakem. Soustředím se jen na to, abych předváděl dobré výkony. Jsem hladový a motivovaný,“ říká Vettel.