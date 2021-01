McLaren má letos za cíl zlepšení ve 2 klíčových oblastech. Key promlouvá o silných i slabých stránkách

Loni se stáj z Wokingu zlepšila, když mezi konstruktéry skončila na 3. příčce s 202 mistrovskými body, což je o 57 bodů (39 %) více než v předchozím ročníku - nestačila pouze na Mercedes a Red Bull. Od letošní sezóny si slibuje další posun, k němuž by kromě aerodynamiky měly pomoci pohonné jednotky od Mercedesu.

Minulý monopost MCL35 vynikal v rychlých zatáček, pokud se moc neměnilo počasí, zejména vítr. Své snahy podle technického ředitele Jamese Keye proto zaměří na dvě klíčové oblasti, jež by měly pomoci aerodynamické výkonnosti.

"K našim silným stránkám podle mě patří typicky rychlé zatáčky. Určitě jsme od počátku sezóny byli velmi konkurenceschopní ve středně-rychlých a rychlých zatáček. Brzdění v přímém směru patří také mezi naše silné stránky. Těžili jsme z toho například v Rakousku," popisuje Key.

McLaren MCL35 byl silný v rychlých zatáčkách, ale slabší v těch pomalých | foto: Pirelli

"Myslím, že pokud jde o slabiny, stále se musíme trochu zlepšit v pomalých pasážích. Není to tak slabé, jak to bylo předtím [v roce 2019], kdy jsme se to pak hodně snažili tu rychlost, vyvážení a konzistenci v pomalých zatáčkách zlepšit," pokračuje technický ředitel McLarenu, jenž přišel v roce 25. března 2019 z AlphyTauri (tehdy Toro Rosso).

"Pak za určitých podmínek auto nefunguje přesně tak, jak bychom si přáli - dochází k tomu za určitých povětrnostních a přilnavostních podmínek, což svým způsobem vidíme v datech," přiznává Key potíže, které trápí McLaren na závodních okruzích.

James Key je pro McLaren velkou posilou | foto: Scuderia Toro Rosso

"Musíme to vlastně pochopit, ale nejde o věc, kterou opravíte přes noc. To je tedy to, na co opravdu cílíme. Myslím, že pokud něco z toho dokážeme vyžehlit, budeme mít mezi závody konzistentnější vůz. Jde pro nás o určitý problém. Přišli jsme na to, že jde zkrátka o vlastnost, kterou u auta musíme napravit," říká 49letý inženýr.

"Ale jak už to chodí u těchto věcí, neexistuje zázračné řešení - zkrátka na tom musíte pracovat. Nicméně jde zřejmě o prvek, který nás ovlivňuje více než ostatní, ať už pozitivně či negativně - záleží na směru větru. Samozřejmě, že tím trpí všechna auta. Ale při určitých situacích to na nás mělo ten největší dopad," uzavírá Key.