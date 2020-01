Ferrari, McLaren a Mercedes poprvé nastartovali nové vozy. Jak zní jejich motory? +VIDEO

První nastartování je pro týmy vždy důležitou událostí ve vývoji nového auta. Obvykle se v tento slavnostní okamžik za zavřenými dveřmi sejde celá továrna - nejinak tomu bylo v úterý v Brixworthu a ve středu ve Wokingu a v Maranellu.



McLaren

"Společně s našimi kolegy s Renaultu jsme dnes úspěšně poprvé nastartovali nové auto. Jako každý rok, tohle je důležitý milník," uvádí šéf McLarenu Andreas Seidl. Vůz MCL35 poprvé navrhovala posila z Toro Rosso James Key, zatímco na stavbu loňského úspěšného modelu dohlížel Pat Fry, jenž přešel k Renaultu.

"V nadcházejících týdnech nás čeká spousta tvrdé práce, je to nicméně skvělé pozorovat to odhodlání uvnitř týmů a to, jak vše probíhá podle plánu na přípravy pro odhalení auta a první test," pokračuje Seidl, jenž by chtěl se svým týmem po loňském 4. místě mezi konstruktéry učinit další pokrok.

McLaren nové auto ukáže 13. února 2020, pak se přesune k prvním testům do Katalánska. Letos naposledy pojede s motory Renault, v příštím přelomovém ročník se vrátí k pohonným jednotkám Mercedes (jeho video níže). Ten čeká kritická schůzka vedení automobilky ohledně dalšího působení v F1, a pokud by se rozhodli vycouvat, mohli by se ve Wokingu těšit opět na tovární podporu.



Ferrari

Podobnou radost včera zažili v Maranellu: "Krátce před 10. hodinou dopoledne byl poprvé nastartován vůz Ferrari pro rok 2020. Inženýři, další personál a management byli všichni přítomni v továrně, když se zvuk nové pohonné jednotky zhruba na 30 sekund rozlehl v dílně," potvrzuje italská stáj.

"Tým tvrdě pracuje na přípravách na začátek sezóny, která začíná 15. března Velkou cenou Austrálie. Pár dní po odhalení našeho vozu v divadle [v 18:30 v městském divadle Romolo Valli ve městě Reggio Emilia] vyrazí na trať v Barceloně k prvnímu testu, jež se koná od 19. do 21. února," nastiňuje Ferrari své plány.



Mercedes

Jako poslední přikládáme video Mercedesu, který rovněž nezahálí. Svůj agregát za zády vozu W11 nastartoval obhájce mistrovského titulu v Brixworthu dokonce již v úterý: