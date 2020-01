Mercedes čeká kritická schůzka - rozhodne, zda se stáhnout z F1 či zůstat

Mercedes by měl už brzy rozhodnout o tom, zda bude ve Formuli 1 pokračovat i se svým továrním týmem. Tvrdí to alespoň portál Race Fans, který se odvolává na své zdroje. Klíčová schůzka, jenž má vnést do celé situace jasno je údajně naplánována na 12. února, tedy pouhé dva dny před představením letošní zbraně Stříbrných šípů.

Rozhodující slovo bude mít Daimler, pod který značka Mercedes spadá. Všeobecně se předpokládá, že by německá automobilka měla ve Formuli 1 vydržet. Argumenty jsou totiž setrvání nakloněny. Ať už jde o šest mistrovských titulů v řadě, nebo blížící se zavedení rozpočtového stropu, které je plánováno na sezonu 2021.

Na druhou stranu však Daimler hlásí ztráty. Automobilový průmysl není v ideální kondici, a tak celá společnost uvažuje o šetření. Na položce pomyslných škrtů by přitom mohl být právě program ve Formuli 1. Němci už v královně motorsportu získali, co se dalo, takže nakonec mohou brzy odejít. Přesně v tomto duchu se nedávno vyjádřil někdejší šéf celého seriálu Bernie Ecclestone.

Nové kontrakty navíc ještě nepodepsali Toto Wolff a Lewis Hamilton, tedy dva pilíře, na kterých současné úspěchy týmu stojí. Rovněž tento fakt přiživuje spekulace, přestože se obecně předpokládá brzké prodloužení smluv s oběma zmíněnými.

Pokud by přece jen Mercedes z F1 odešel, zůstal by nejspíš alespoň v roli dodavatele motorů. Ostatně tuto roli plní nepřetržitě od devadesátých let minulého století.