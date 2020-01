Honda musí odstranit kolísání své formy v závislosti na okruzích

Japonský výrobce loni dosáhl velkého pokroku v oblasti výkonu i spolehlivosti, Max Verstappen i jeho zásluhou dokázal zvítězit v Rakousku, v Německu i v Brazílii. Letos s Red Bullem doufá, že bude moci poprvé v hybridní éře porazit Mercedes i Ferrari v bitvě o titul.

Podle jejich odborného poradce Helmuta Marka budou na počátku sezóny lepší než jejich soupeř z Maranella, který měl loni nejsilnější pohonnou jednotku, a tento názor zastává také šéf Hondy Masaši Jamamoto: "Souhlasíme s tímto pohledem. Aby se to stalo skutečností, musíme jako Honda připravit dobrý motor."

Poté odhaluje jednu slabinu, s níž se na rozdíl od soupeřů nejvíce potýkali: "Neřekl bych, že jsme byli nestabilní, ale některé okruhy jsme upřednostňovali. K tomu by nemělo docházet. Chceme říct Maxovi: 'Jsme tady,' dobří všude, v každém závodě. Musíme poskytnout takový druh motor, mít dobrý vývoj," vysvětluje Jamamoto.

Honda se musí zlepšit ve vývoji a připravit pohonnou jednotku, která bude konkurenceschopná na všech okruzích | foto: Honda Racing F1

I když Helmut Marko tvrdil, že Honda je v oblasti výkonu před Mercedesem poukazujíc na souboj Pierra Gaslyho s Lewisem Hamiltonem na cílové rovince v Brazílii, tak její šéf přiznává, že jsou "stále za Ferrari i Mercedesem."

A byť u ní došlo k citelnému nárůstu výkonu, tak nejvíce si pochvaluje zlepšení své spolehlivosti, která kontrastuje s léty, kdy zásobovala McLaren.

"Myslím, že jsme týmu a Maxovi ve srovnání s minulosti dali spolehlivost pohonné jednotky. Potom měl více času na nastavení pro kvalifikaci. nemusí se obávat o to, že se motor pokazí, a tak může více času věnovat řádnému nastavení pro závod a kvalifikaci. A to si myslím, že obzvlášť to stojí za lepšími výsledky Maxe [ve srovnání s rokem 2018]," dodává Jamamoto na účet jezdce, který s rakouským týmem prodloužil smlouvu až do roku 2023. Nyní je na ní, aby se zavázala k dlouhodobému působení v F1, o čemž bude s Red Bullem brzy jednat.