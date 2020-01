"Od Vettela mám stále hodně co se učit," uznává Leclerc. Jaké ambice má letos Ferrari?

Mladý Monačan přitom ve svém premiérovém ročníku u Ferrari vyhrál více kvalifikací, závodů a nasbíral více bodů než Vettel. Zahrnovalo to i několik kontroverzních okamžiků, které vyvrcholily zbytečnou vzájemnou kolizí ve Velké ceně Brazílie.

"Hodně jsem se naučil, opravdu hodně," uvedl včera na výstavě Autosport International 2020 o své spolupráci s Vettelem. "Je velmi profesionální, zachází do velkých podrobností. A Seb je taky velmi příjemnou osobností. Navzájem spolupracujeme dobře."

"Samozřejmě, že jsme na trati prožili své okamžiky, během nichž jsme se společně poučili a snad se nebudou opakovat takové věci jako v Brazílii. Nakonec si ale myslím, že jsme mimo vůz dostatečně vyspělí na to, abychom spolu dokázali spolupracovat a pokoušet se vyvíjet tím správným směrem," pokračuje Leclerc.

Charles Leclerc před svým zkušenějším týmovém kolegou Sebastianem Vettelem na trati | foto: Scuderia Ferrari

"Ale hodně jsem se ale naučil a stále mám hodně co se naučit, pokud jde o způsob, jakým pracuje s týmem a s inženýry. Zachází do velkých detailů, jak už jsem řekl, a do věcí, o kterých bych si nikdy nepomyslel, že by mohly inženýrům nějak pomoci, řekne cokoliv," chválí Vettela dále.

"Někdy jen hodinu sedím a poslouchám, co o dané části říká. Je to velmi, velmi zajímavé," hodnotí Leclerc zpětnou vazbu čtyřnásobného šampiona, který však po svém příchodu z Red Bullu stále nedokázal přivést Ferrari k titulu.

Cíle Ferrari pro tuto sezónu zůstávají vysoké: "Rok 2020 podle mě bude velmi důležitý. Týmy samozřejmě hodně investují, jelikož se blíží zavedení rozpočtových stropů v roce 2021. Já se budu snažit být na něj co nejlépe připravený, půjde o velký rok. A snad budeme s týmem řádně pracovat, abychom postavili to správné auto, s nímž bychom šampionát vyhráli."